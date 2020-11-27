Tesla відчутно підняла вартість європейських електромобілів

Топові електромобілі Tesla – ліфтбек Model S і кросовер Model X – значно подорожчали в Європі. Так, купити "еску" в Німеччині зараз можна за 81 990 євро, тоді як раніше вона коштувала 76 990 євро.

В середньому по всій Європі ціни на старші електрокари "Тесла" виросли на 5-6 тис. євро, пише Electrek.co. Хоча, наприклад, в Іспанії машини додали в ціні приблизно на 2 000 євро. І це при тому, що в разі покупки авто доведеться ще й почекати – до березня 2021 року.

Обійдеться дорожче тепер і Tesla Model 3, щоправда, лише на 500-1000 євро.

Причина подорожчання не називається, але експерти вважають, що це пов'язано з недостатнім попитом з боку європейських покупців: іншими словами, виробник хоче компенсувати частину грошей за випущені авто.

Що цікаво, в США, "Тесли" зберегли свою стару ціну, і там вони коштують набагато дешевше – Model S обходиться американцям у 67 920 доларів.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що новий електромобіль VW ID.3 обійшов Tesla за популярністю в деяких країнах Європи. Причому різниця в продажах була досить істотна.