Tesla Roadster презентують 2022 року, – Маск

Tesla презентує свій новий суперкар Roadster вже 2022 року.

Проєктування авто завершиться 2021-го. Про це у Twitter заявив гендиректор компанії Ілон Маск.

За його словами, автомобіль матиме три електричні мотори. Маск обіцяє, що Roadster "буде справжньою ракетою".

Нагадаємо, що прототип Tesla Roadster був представлений ще 2017 року. За даними ЗМІ, електрокар розганятиметься до сотні менше, чим за дві секунди і машина зможе проїхати майже 997 кілометрів за один заряд.

Щодо вартості автівки офіційної інформації поки що немає, але вважається, що вона починатиметься від 200 000 доларів.

Ілон Маск повідомив про презентацію Tesla Roadster Twitter

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, напередодні Tesla презентувала оновлений флагманський седан Model S. Автомобіль трохи змінився зовні, отримав абсолютно новий інтер'єр та значно поліпшив свої технічні характеристики.

А в салоні Model S сталася справжня революція. Встановили штурвал замість звичного "бублика", вертикальний 17-дюймовий центральний дисплей замінили на горизонтальний, аналогічного розміру та роздільною здатністю 2200х1300.