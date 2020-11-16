Автопілот Tesla протаранив машину на швидкості 219 км/год

У мережі з'явилося відео жорсткого ДТП, що сталася днями в Каліфорнії. Автомобіль Tesla, рухаючись в режимі автопілота, протаранив легковик, який їхала практично в два рази повільніше за електрокар. На момент зіткнення швидкість "Тесли" становила 219 км/год.

Як говориться в описі до ролика, опублікованому на YouTube, автопілот електромобіля від самого початку поводився дивно: він мимовільно став прискорюватися, суттєво перевищуючи швидкісні ліміти. Разом з тим залишається неясним, чому водій нічого не зробив для уповільнення машини (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

Той самий автомобіль, який через кілька секунд буде протаранений "Теслою" Скріншот відео

Що цікаво, ДТП сталося в одній смузі, і у системи автокерування був час на те, щоб зреагувати транспортний засіб, що йшов попереду. Тим не менш, вона його все ж не помітила. Відзначається, що різниця в швидкості двох машин становила 101 км/год.

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