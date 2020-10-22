Tesla нарешті визнала один із найдивніших дефектів у її автомобілях

Віталій Сазонов Новини 11:28, 22.10.2020 Оновлено: 11:42, 22.10.2020

Протягом останніх двох років власники Tesla Model 3 часто скаржилися на те, що у їхніх автомобілів несподівано відпадає задній бампер. Весь цей час виробник ніяк не коментував ситуацію, однак днями нарешті визнав, що такий дефект дійсно є в його електрокарах.

Як повідомляє Electrek.co, Tesla опублікувала заяву, в якій повідомила, що готова до усунення такої несправності. Однак відкличної кампанії не буде – виробник усуває дефекти вже за фактом їхнього прояву. Тобто, якщо у машини відпав бампер, власнику потрібно відвідати сервіс, де його відремонтують за гарантією (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

Tesla Model 3 c відірваним бампером
electrek.co

Незвичайний дефект стосується тих електрокарів, які були випущені до 21 травня 2019 року. У цих Tesla Model 3 дійсно існує ймовірність того, що під час руху може раптово відвалитися бампер. Після 21 травня на машини встановлювалися вже нові кріплення бампера.

Паралельно із цим в Tesla попросили заїхати на сервіс власників кросоверів Model Y для проведення перевірки кріплення скляного даху до кузова. Приводом послужило те, що раніше в одного з власників таких авто під час руху несподівано здуло вітром панорамний верх.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що журналісти встановили різницю в запасі ходу Tesla Model 3 взимку і влітку. У холодну пору автомобіль очікувано показав більшу витрату енергії.

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