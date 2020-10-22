Tesla нарешті визнала один із найдивніших дефектів у її автомобілях

Протягом останніх двох років власники Tesla Model 3 часто скаржилися на те, що у їхніх автомобілів несподівано відпадає задній бампер. Весь цей час виробник ніяк не коментував ситуацію, однак днями нарешті визнав, що такий дефект дійсно є в його електрокарах.

Як повідомляє Electrek.co, Tesla опублікувала заяву, в якій повідомила, що готова до усунення такої несправності. Однак відкличної кампанії не буде – виробник усуває дефекти вже за фактом їхнього прояву. Тобто, якщо у машини відпав бампер, власнику потрібно відвідати сервіс, де його відремонтують за гарантією (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

Незвичайний дефект стосується тих електрокарів, які були випущені до 21 травня 2019 року. У цих Tesla Model 3 дійсно існує ймовірність того, що під час руху може раптово відвалитися бампер. Після 21 травня на машини встановлювалися вже нові кріплення бампера.

Паралельно із цим в Tesla попросили заїхати на сервіс власників кросоверів Model Y для проведення перевірки кріплення скляного даху до кузова. Приводом послужило те, що раніше в одного з власників таких авто під час руху несподівано здуло вітром панорамний верх.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що журналісти встановили різницю в запасі ходу Tesla Model 3 взимку і влітку. У холодну пору автомобіль очікувано показав більшу витрату енергії.