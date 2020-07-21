Tesla Model 3 втрачає в ціні у 5 разів менше, ніж конкуренти

Американський сервіс з підбору авто iSeeCars проаналізував понад 6,9 млн оголошень з продажу автомобілів, щоб з'ясувати, які машини найбільше та найменше втрачають у ціні за три роки від моменту купівлі. Дуже цікавими виявилися результати цього дослідження в сегменті електромобілів.

Один з попередніх аналізів iSeeCars показав, що автомобілі втрачають в середньому 39,1% від свого початкової вартості за три роки. Але для електромобілів втрата вартості, як правило, вища – вони можуть впасти в ціні до 59,2%. Пов'язано це, як правило, з побоюваннями з приводу стану та терміну служби батареї.

Tesla Model 3. Фото: Tesla

Однак ці цифри стосуються якого завгодно електрокара, але тільки не Тесла. У продукції каліфорнійського автовиробника падіння вартості знаходиться на рівні паливних авто!

Судіть самі. Такі автомобілі, як BMW i3, Nissan Leaf і Kia Soul EV "подешевшали" за три роки на 60,4%, 60,2% і 58,7% відповідно. Водночас вартість Tesla Model S знизилася в середньому 36,3%, а Model X – на 33,9%.

Однак найбільше здивував седан Tesla Model 3 зі своїми 10,2%! Це падіння майже в п'ять разів менше, ніж у середньому по електромобілях. І в три рази менше серед всіх авто.

Найцікавіше, що Tesla Model 3 є одним з найдоступніших електромобілів в США. Водночас він ідеально зберігає свою вартість. – тобто, володіння цим авто дуже вигідно у довгостроковій перспективі.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що Tesla заборонили використовувати термін "автопілот".