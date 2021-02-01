Tesla дозволить іншим маркам користуватися її автопілотом

Tesla веде переговори з іншими марками автомобілів щодо використання її автопілота. Компанія Ілона Маска розглядає можливість ліцензування технології.

З якими саме марками співпрацюватиме Tesla поки невідомо. На думку Маска, передача технології доведе, що автопілот здатний повністю керувати автомобілем. Про це повідомляє The Drive.

"Я думаю, що ми повністю відкриті для ліцензування нашого програмного забезпечення для третіх сторін, і ми вже провели кілька попередніх обговорень щодо ліцензування Autopilot іншим виробникам", – сказав Маск.

За його словами, до кінця 2021 року можливості автопілота "стануть очевидні".

"Це те, що ми з радістю зробимо, але можливо нам потрібно це зробити, щоб довести, що Tesla Autopilot здатний повністю керувати собою. Це стане очевидним цього року", – додав гендиректор Tesla.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, Ілон Маск заявив, що Tesla завершить проєктувати свій новий суперкар Roadster вже у 2021 році, а його презентація відбудеться у 2022-му. Автомобіль матиме три електричні мотори і "буде справжньою ракетою".