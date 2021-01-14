В Україні можуть знову ввести техогляд: до чого готуватись автомобілістам

Повернення техогляду автомобілів в Україні, який скасували 2011 року, – вимога Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Відбутися це може вже 2022 року, отже, час готуватися до змін.

AutoOboz зібрав інформацію про законопроєкт, що повертає обов'язкові ТО для українських автомобілістів. Як завжди, все дуже неоднозначно.

Що відомо про техогляд в Україні

Проєкт закону з довгою назвою "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері безпеки експлуатації колісних транспортних засобів відповідно до вимог Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії та їхніми державами-членами, з іншої сторони" передбачає повернення техогляду в Україні.

Водії вже готуються до повернення техогляду popmeh.ru

У такого рішення безліч шанувальників і противників. Важливо, що техогляд є вимогою Євросоюзу – процедура обов'язкова в країнах-членах ЄС. До того ж мало хто готовий сперечатися про те, що дороги стануть набагато безпечнішими, якщо ними пересуватимуться транспортні засоби в належному технічному стані. Останнім часом автомобільний "генофонд" в Україні далеко не в найкращому стані. Поряд із технічними аспектами на зразок перевірки налаштувань світлотехніки, наявності подушок безпеки й огляду ременів безпеки, передбачається й оцінка викидів шкідливих речовин бензиновими й дизельними авто, а також тими, що працюють на газі, – це важливо для екології.

Але законопроєкт ще не готовий, як і раніше перебуває на обговоренні, а остаточний вигляд реформи поки не прозирається. Ясно лише те, що встигнути ухвалити закон мають до 2022 року.

Як відбувається техогляд в Європі

У країнах ЄС з технічним станом транспортних засобів увсе дуже строго. Це пов'язано як із захистом екології, так і з високими стандартами безпеки на дорогах.

В середньому техогляд вимагають проходити кожні два роки. Але в міру старіння машини інтервал скорочується. Наприклад, через 10 років необхідно проходити процедуру щорічно. Також із часом техогляд дорожчає – це стимулює автомобілістів відмовлятися від застарілих і менш екологічних транспортних засобів і вибирати сучасні варіанти.

Європейський техогляд – сувора й прозора процедура dizelavto.com.ua

Держава в основному не регулює порядок проходження огляду, а також не втручається в акредитацію СТО, яким доручено проводити перевірку – цим опікуються об'єднання автомобілістів та громадські організації. За прострочення передбачені штрафи, за повторне порушення – іноді тюремне ув'язнення.

До чого готуватися в Україні

Обіцяли, що новий техогляд в Україні не буде нагадувати колишню процедуру, за проведення якої відповідала поліція. Проте МВС уже закупило пересувні лабораторії технічного контролю для перевірки транспортних засобів просто на дорогах. Хто буде здійснювати такі техогляди насправді й чи дістанеться це завдання поліцейським – поки невідомо.

Важливо також те, що проходити обов'язкове ТО передбачається всім автомобілям, чий вік перевищує 4 роки, а безпосередньо на СТО – кожні 2 роки якщо йдеться про приватні автомобілі. Для таксі і вантажного транспорту – щороку, пасажирських перевезень – кожні 6 місяців. Водночас незрозуміло, для чого потрібні в такому разі мобільні лабораторії для придорожнього огляду, якщо і без них українців зобов'яжуть проходити техогляд на СТО.

Яким буде техогляд 2022 року – до кінця неясно vesti.ua

Ще один важливий момент – акредитація СТО. Вибирати станції техобслуговування буде Міністерство транспорту. У зв'язку з цим дехто підозрює розвиток корупційних схем. Альтернатива, яка здається більш адекватним сценарієм, – визначення місця проходження ТО безпосередньо автомобілістами. Ще один варіант – дилери, які продають автомобілі, і вже точно краще знаються на технічному стані конкретних моделей. Ба більше, спеціалізовані центри володіють програмним забезпеченням, яке дозволяє "спілкуватися" з автомобілями певного бренду. Бортовий комп'ютер у цьому разі надає детальну інформацію про стан машини. Де братимуть такі технології СТО, акредитовані Мінтрансом (Мінінфраструктури), незрозуміло, адже зобов'язати завод-виробник умовних Volkswagen або Mazda постачати своє ПО для перевірки просто неможливо.

Отож, у так званому "законопроєкті про техогляд" ще дуже багато питань і слабких місць. Власне, не останньою чергою і через це документ постійно віддають на доопрацювання і вносять правки. Поки зрозуміло тільки, що 2022 року техогляд в Україні вже повернеться. Залишилося дочекатися деталей процедури.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав про специфіку експлуатації транспортного засобу в зимовий сезон. Існують корисні поради й гаджети, які в подальшому допоможуть уникнути серйозних поломок.