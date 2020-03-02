Техогляд раз у 100 000 км: новий кросовер здивував ресурсом

Китайці розповіли подробиці про свій новий електрокроссовере Aiways U5, який дебютував минулого року. Нова інформація була розказана напередодні початку продажу моделі в Європі.

Як з'ясував OBOZREVATEL, у Aiways U5 буде як мінімум дві цікаві особливості, які будуть відрізняти новий електрокар від більшості інших моделей, присутніх на ринку. Перша з них – продаж машини виключно через Інтернет.

Aiways U5 autocar.co.uk

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Щоб купити електромобіль, майбутні власники повинно будуть оформити замовлення на сайті, після чого покупку доставлять прямо до будинку. Якщо ж потенційному клієнту захочеться побачити машину живцем або навіть "помацати" її, він може зробити це в магазинах з продажу електроніки. Традиційних шоу-румів у компанії Aiways не буде.

Друга і, мабуть, ще більш цікава відмінна риса нового "китайця": необхідність проходити планове техообслужіваніе лише раз на 100 000 км. Відвідувати сервіс на 15 000, 30 000, 50 000 і навіть 80 000 км, власникам Aiways U5 просто не буде необхідності.

Aiways U5 autocar.co.uk

Що ж стосується характеристик, у Aiways U5 вони на середньому рівні, як для всього ринку електрокарів: потужність мотора – 190 к.с., батарея – місткістю 65 кВтг. Останньої, як заявляє виробник, вистачає на запас ходу у 500 км. Швидше за все, цифри наводяться з розрахунку за застарілим циклом NEDC, тобто, в реальності варто розраховувати на 350-400 км пробігу при повній зарядці.

На європейському ринку продажу Aiways U5 повинні початися у серпні 2020 року, першими модель отримають данці, французи, німці, голландці, норвежці та швейцарці. Попередня ціна електромобіля – 19 000 євро.

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