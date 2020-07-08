У Києві у машини просто на ходу відпав балон ГБО

В Україні э безліч автомобілів, що перебувають у поганому технічному стані. Особливо це стосується комерційних машин, які часто піддають нещадній експлуатації. Деякі з них "розсипаються" прямо на ходу, що недавно і сталося з фургоном "Газель" в Києві.

Як йдеться на сторінці dtp.kiev.ua в Facebook, під час руху у "Газелі" відпав балон з газом (при цьому, судячи з фото, весь автомобіль знаходиться "у далеко не найкращій формі"). Надзвичайна подія сталася на проїжджій частині на Святошинському шляхопроводі.

У "Газелі" на ходу відпав балон ГБО, але все обійшлося без серйозних наслідків. Скріншот публікації

З хорошого – все обійшлося без будь-яких серйозних наслідків. Відзначається, що на місце аварії прибули рятувальники КАРС Київської міськадміністрації і завантажили балон у кузов автомобіля, від якого він відпав.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що на перехресті в невеликому місті нарахували аж 42 світлофора.