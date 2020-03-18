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18 березня • оновлено в 17:26
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Татуювання на кросовері обійшлося в 145 тисяч доларів

2.3т
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Кросовер Lexus UX став першим в світі автомобілем, прикрашеним малюнком, зробленним у техніці татуажу.

Про це повідомляє прес-служба компанії. Компанія Lexus звернувся до британської татуювальницi Клаудії Де Сабі, щоб замовити перший в світі татуйований автомобіль – кросовер UX 2020 року.

Lexus UX

Lexus UX

newsroom.lexus.eu

Lexus UX

Lexus UX

newsroom.lexus.eu

Використовуючи білий кузов кросовера як полотно і гравер Dremel замість звичайної голки, художниця намалювала парчевий короп, який символізує удачу і завзятість в японській культурі.

Перед нанесенням малюнка Клаудія видалила гравером білу фарбу на поверхні, щоб оголити метал під нею, а потім використовувала 5 літрів фарби, щоб вручну нанести деталі малюнка.

Парчевий короп в японській культурі символізує удачу і завзятість

Парчевий короп в японській культурі символізує удачу і завзятість

newsroom.lexus.eu

В роботі також використовувалося сусальне золото, щоб підкреслити дизайн і створити ефект об'єму, перш ніж кросовер покрили захисним лаком.

Lexus UX

Lexus UX

newsroom.lexus.eu

Унікальний UX не продається, але вартість роботи майстрів татуажу оцінюється більш ніж в 120 тисяч фунтів стерлінгів ($ 145 тисяч).

Lexus UX

Lexus UX

newsroom.lexus.eu

Lexus UX

Lexus UX

newsroom.lexus.eu

Lexus UX

Lexus UX

newsroom.lexus.eu

Lexus UX

Lexus UX

newsroom.lexus.eu

Lexus UX

Lexus UX

newsroom.lexus.eu

Нагадаємо, що кросовер Lexus UX було презентовано в Україні в листопаді 2018 року, а в цьому році вiн переміг в номінації "Кращий компактний кросовер" на конкурсі "Автомобіль 2020 року" в Україні.

Як писав раніше OBOZREVATEL, Lexus UX став першим електричним автомобілем марки.

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Читайте всі новини по темі "Новини автосвіту" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Сергій Іванов
Тема
Новини автосвіту
Місце
Великобританія
Теги
авто новини Lexus кросовер
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