Татуювання на кросовері обійшлося в 145 тисяч доларів

Кросовер Lexus UX став першим в світі автомобілем, прикрашеним малюнком, зробленним у техніці татуажу.

Про це повідомляє прес-служба компанії. Компанія Lexus звернувся до британської татуювальницi Клаудії Де Сабі, щоб замовити перший в світі татуйований автомобіль – кросовер UX 2020 року.

Lexus UX newsroom.lexus.eu

Lexus UX newsroom.lexus.eu

Використовуючи білий кузов кросовера як полотно і гравер Dremel замість звичайної голки, художниця намалювала парчевий короп, який символізує удачу і завзятість в японській культурі.

Перед нанесенням малюнка Клаудія видалила гравером білу фарбу на поверхні, щоб оголити метал під нею, а потім використовувала 5 літрів фарби, щоб вручну нанести деталі малюнка.

Парчевий короп в японській культурі символізує удачу і завзятість newsroom.lexus.eu

В роботі також використовувалося сусальне золото, щоб підкреслити дизайн і створити ефект об'єму, перш ніж кросовер покрили захисним лаком.

Lexus UX newsroom.lexus.eu

Унікальний UX не продається, але вартість роботи майстрів татуажу оцінюється більш ніж в 120 тисяч фунтів стерлінгів ($ 145 тисяч).

Lexus UX newsroom.lexus.eu

Lexus UX newsroom.lexus.eu

Lexus UX newsroom.lexus.eu

Lexus UX newsroom.lexus.eu

Lexus UX newsroom.lexus.eu

Нагадаємо, що кросовер Lexus UX було презентовано в Україні в листопаді 2018 року, а в цьому році вiн переміг в номінації "Кращий компактний кросовер" на конкурсі "Автомобіль 2020 року" в Україні.

Як писав раніше OBOZREVATEL, Lexus UX став першим електричним автомобілем марки.

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