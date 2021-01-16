Tata презентувала новий 7-місний позашляховик

Індійська компанія Tata презентувала новий семимісний кросовер, який отримав ім'я Safari.

Про це повідомляє пресслужба виробника. Прообраз новинки компанія представила навесні 2019 року під іменем Buzzard, а торік на автошоу в Нью Делі – передсерійний зразок під ім'ям Gravitas.

Концепт Buzzard перетворився в серійний SUV Safari tatamotors.com

Автомобіль надійде у продаж під іменем Safari, яке багато років використовувалося компанією для популярного рамного позашляховика, що випускався з 1998-го по 2019 рік.

Рамний позашляховик Tata Safari випускався з 1998-го по 2019 рік tatamotors.com

Новий Safari має тримальний кузов. В його основі лежить подовжена платформа родинного кросовера Tata Harrier. Архітектура OMEGA Arc (Optimal Modular Efficient Global Advanced Architecture) є спрощеною версією платформи D8, яку розробили фахівці компанії Jaguar Land Rover, що належить індійському концерну.

В основі новинки лежить подовжена платформа родинного кросовера Tata Harrier – на фото tatamotors.com

Від п'ятимісного Harrier новинка відрізняється дизайном облицювання радіатора, іншими бамперами та збільшеною площею скління. Довжина машини, порівняно з Harrier, зросла до 4661 мм (+63 мм), а колісна база у 5- та 7-місних моделей однакова – 2741 мм.

Від п'ятимісного Harrier новинка відрізняється дизайном облицювання радіатора, іншими бамперами та збільшеною площею скління tatamotors.com

Під капотом міститься вже знайомий завдяки моделі Harrier турбодизель Kryotec 2.0 потужністю 170 к.с. У парі з ним буде запропоновано 6-ступеневу "механіку" або "автомат", які відправляють крутний момент до передніх коліс.

Під капотом міститься вже знайомий завдяки моделі Harrier турбодизель Kryotec 2.0 потужністю 170 к.с. tatamotors.com

На бездоріжжі допоможе система Terrain Response, яка змінює алгоритм роботи електронних "помічників" водія залежно від вибраного режиму (Normal, Wet або Rough).

На бездоріжжі допоможе система Terrain Response tatamotors.com

Tata Safari буде доступна в 6- та 7-місній конфігурації салону. У списку опцій є панорамний люк на даху, клімат-контроль, водійське крісло з електроприводом і салонне дзеркало, що затемнюється.

У списку опцій є панорамний люк на даху tatamotors.com

На індійському ринку автомобіль складе конкуренцію MG Hector, Mahindra XUV500 та Hyundai Creta.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, в Індії готують одразу 5 електромобілів, а Geely показала флагманський кросовер на базі Volvo.