Tata Gravitas: який вигляд має недорогий Land Rover із Індії

Семимісний кросовер Tata Gravitas буде побудований на спрощеній платформі від Land Rover.

Як стало відомо OBOZREVATEL, індійський концерн готує до презентації новий 7-місний кросовер Tata Gravitas. Раніше на початку року Tata Motors представила на внутрішньому ринку 5-місний SUV Harrier, а в лютому 2020 року до нього додасться більший "родич".

7-місний Tata Gravitas побудований на тій же платформі, яка використовується на 5-місної моделі Tata Harrier tatamotors.com

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Кросовер Gravitas використовує модульну платформу OMEGA Arc (Optimal Modular Efficient Global Advanced Architecture), яка вже знайшла своє застосування на моделі Harrier. Вона являє собою спрощену версію платформи, яка використовувалася на автомобілях Jaguar і Land Rover. Зокрема, вона застосовувалася на Jaguar E-Pace, Land Rover Discovery Sport і Range Rover Evoque. Нагадаємо, що концерн Tата володіє британськими брендами з 2008 року.

У березні поточного року на престижному автошоу в Женеві Tata представила прототип під назвою Buzzard. Кросовер отримав виразний дизайн і семимісну конфігурацію салону. І ось через вісім місяців компанія офіційно підтвердила, що автомобіль буде випускатися серійно, але під іменем Gravitas.

Стенд Tata Motors на Женевському автошоу 2019 tatamotors.com

Дизайн передньої частини сильно перегукується з Harrier, але завдяки збільшенню довжини задню частину "намалювали" нову. Так, ця версія отримає інші задній бампер, двері багажника, світлотехніку і деякі інші відмінності. Щоб вмістити додатковий ряд сидінь, довжину машини збільшили на 63 мм.

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Від моделі Harrier новинка успадкує напівзалежну задню підвіску, передньоприводну трансмісію, гідропідсилювач керма і барабанні задні гальмівні механізми. У переліку опцій – круїз-і клімат-контроль, системи HDC і допомоги на бездоріжжі, що має три режими роботи (Normal, Wet і Rough), а також шість подушок безпеки, мультимедійна система з сенсорним екраном і камера заднього виду.

П'ятимісний Tata Harrier був представлений на початку нинішнього року tatamotors.com

Tata Harrier першим отримав платформу Jaguar Land Rover tatamotors.com

Tata Harrier оснащується 2-літровім турбодизелем потужністю 140 к.с. tatamotors.com

Для продажу в Європі Tata Harrier перейменують в Buzzard Sport tatamotors.com

У рух новинку буде приводити турбодизель Kryotec 2.0 потужністю приблизно 170 к.с. У парі з ним будуть доступні як 6-ступінчаста механічна КП, так і 6-діапазонний "автомат".

Дизайн задньої частини Tata Gravitas істотно відрізняється від родинного Harrier tatamotors.com

Світовий дебют Tata Gravitas запланований на початок майбутнього року. Презентація відбудеться в рамках міжнародної виставки Auto Expo, яка відкриється в Нью-Делі в лютому. Цікаво, що компанія має намір вивести обидва кросовери на європейський ринок, щоправда, 5-місну модифікацію перейменують на Buzzard Sport.

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