Таксі з автокріслом: стало відомо про перші проблеми в Києві

Закон №1150 про штраф за перевезення дітей без автокрісла в розмірі 510 грн (850 грн, якщо порушення повториться протягом року), зачіпає не тільки власників особистого транспорту.

Як повідомляє BBC Україна, пасажири таксі вже стикаються з неможливістю перевозити своїх дітей за всіма вимогами закону і ПДР. Тільки одна київська служба однозначно відповіла, що готова подати авто з дитячим кріслом.

Таксі з дитячим автокріслом – поки рідкість в Україні

В "Еліт-Таксі" відразу сказали, що таких автомобілів немає. В "Експрес-таксі" та "Шансон" запропонували хіба що замовити машину, в якій можна поїхати зі своїм автокріслом.

В "Лайм Таксі" обіцяли пошукати, але тільки в "Joker Taxi" відразу поцікавилися віком і вагою дитини, що говорить про різні крісла, що доступні в конкретній службі. Проте, замовлення такого автомобіля обійдеться майже в два рази дорожче стандартного.

Дитина в автокріслі

Тепер купити автокрісло доведеться кожній службі таксі, яка не обмежує категорії своїх пасажирів. Більш того, необхідно обзавестися різними видами дитячих крісел, адже вони відрізняються в залежності від ваги і віку дитини.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

У Верховній Раді України 29 жовтня так званий "закон про автокрісла" підтримали 332 депутати.

Крім того, стало відомо, що штрафи за перевезення дітей без спеціальних крісел обов'язково торкнуться таксі.

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