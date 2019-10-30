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30 жовтня • оновлено в 19:12
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Таксі з автокріслом: стало відомо про перші проблеми в Києві

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Закон №1150 про штраф за перевезення дітей без автокрісла в розмірі 510 грн (850 грн, якщо порушення повториться протягом року), зачіпає не тільки власників особистого транспорту.

Як повідомляє BBC Україна, пасажири таксі вже стикаються з неможливістю перевозити своїх дітей за всіма вимогами закону і ПДР. Тільки одна київська служба однозначно відповіла, що готова подати авто з дитячим кріслом.

Таксі з дитячим автокріслом – поки рідкість в Україні

Таксі з дитячим автокріслом – поки рідкість в Україні

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Кожне п'яте – токсичне: розкрилися несподівані факти тестів дитячих автокрісел

В "Еліт-Таксі" відразу сказали, що таких автомобілів немає. В "Експрес-таксі" та "Шансон" запропонували хіба що замовити машину, в якій можна поїхати зі своїм автокріслом.

В "Лайм Таксі" обіцяли пошукати, але тільки в "Joker Taxi" відразу поцікавилися віком і вагою дитини, що говорить про різні крісла, що доступні в конкретній службі. Проте, замовлення такого автомобіля обійдеться майже в два рази дорожче стандартного.

Дитина в автокріслі

Дитина в автокріслі

Тепер купити автокрісло доведеться кожній службі таксі, яка не обмежує категорії своїх пасажирів. Більш того, необхідно обзавестися різними видами дитячих крісел, адже вони відрізняються в залежності від ваги і віку дитини.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Тема
Автоновини України
Місце
Україна
Теги
авто діти безпека ПДР штрафы Законодавство
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Коротков Сергей
Коротков Сергей
ЗЕбилы, безГОЛОСые и тд.
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