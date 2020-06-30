Таких ще не було: в Україні помітили дуже незвичайне авто із США

На українських дорогах засвітився дуже незвичайний автомобіль із США – поліцейський Ford Taurus Police Interceptor. Подібні машини продаються на американських аукціонах, але раніше в нашій країні не було помічено жодної такої моделі.

Фотографії рідкісного авто, поміченою в Києві, опублікував Instagram-aккаунт topcars_u.a.

Ford Taurus Police Interceptor, помічений в Києві; cкріншот instagram.com/topcars_u.a

Ford Taurus Police Interceptor є одним з найпопулярніших автомобілів американських поліцейських. Від звичайного Тауруса патрульна версія відрізняється спеціальним сталевими колесами, зміненою передньою частиною з тараном (кенгурятником), двоколірним забарвленням кузова, спеціальними лівреями та спецсигналами.

Ford Taurus Police Interceptor, помічений в Києві; instagram.com/topcars_u.a

В даному випадку у автомобіля збережені всі атрибути, за винятком наклейок та мигалок.

Ford Taurus Police Interceptor, помічений в Києві; instagram.com/topcars_u.a

Ford Taurus Police Interceptor, помічений в Києві; instagram.com/topcars_u.a

Оснащений Ford Taurus Police Interceptor досить потужними агрегатами: під його капотом встановлений 3,7-літровий 305-сильний V6, зістикований із 6-ступіневим "автоматом". Також седан використовує повний привід.

Відзначимо, що в залежності від стану і пробігу Ford Taurus Police Interceptor продають в США в середньому за $7 000 – 13 000.

Приклади Ford Taurus Police Interceptor, які продають в США; cкріншот сайту cargurus.com

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що в Україні помітили дуже рідкісний Volkswagen, який був пригнаний з Європи.