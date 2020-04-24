Таких немає навіть у Монако: ТОП-6 крутих авто, помічених в Україні
Незважаючи на те, що Україна не належить до розвинутих та, тим паче, багатих країн світу, на вітчизняних дорогах часто зустрічаються дуже дорогі машини.
Причому це не тільки Mercedes-Benz, Porsche і Range Rover вартістю по 100 000 доларів, але й дуже рідкісні ексклюзивні моделі, цінник на які іноді перевищують позначку у 1 млн євро.
Нижче представлена добірка якраз з 6 таких автомобілів. Як зазначає сайт firstgear.ua, подібні машини навіть в Монако складно зустріти. А ось в Україні вони є.
Ferrari 360 Spider Sbarro
Всього було випущено два таких Ferrarri, і один з них ось уже як протягом 10 років періодично зустрічається на дорогах Києва. В Україні "мешкає" рожевий екземпляр (є ще суперкар у чорному кольорі).
Aston Martin One-77
Aston Martin випустив лише 77 таких авто, кожен з яких свого часу коштував 1,5 млн євро. Один з них прописаний в Україні.
Mercedes 710 SSK Trossi Roadster
Родстер був побудований в єдиному екземплярі у далекому 1930 році. Він створювався для легендарного гонщика Карло-Феліче Троссі. В Україні ж є високодеталізована копія цього Мерседеса.
Porsche 911 Gemballa Slantnose
Єдиний у своєму роді суперкар, створений ательє Gemballa. Пару років тому його доставили з США в Україну. Зареєстрований такий Порше в Дніпрі.
Ultima GTR720
Ultima GTR – штучна екзотика з Британії. Такий автомобіль випускався з 1999 по 20115 роки, коштував він порівняно недорого, як для екзотичного суперкара – в межах 100 000 доларів. Проте, за кермо цієї ракети не кожен наважиться сісти.
Lamborghini Aventador Mansory Carbonado Apertos
Один з найшвидших Ламборгіні в історії, підготовлений німецьким ательє Mansory.Коштує такий красень – 1,3 млн євро.
Раніше OBOZREVATEL писав про те, що в Україні побудували автомобіль з характеристиками суперкара.