Так показала камера: водійку Ford оштрафували за швидкість 703 км/год

Курйозний випадок стався в Італії з власницею Ford Focus. Автомобілістка отримала штраф за те, що нібито рухалася зі швидкістю літака.

Як повідомляє autoappassionati.it, на ділянці руху швидкість обмеження становила 70 км/год, тоді як камера автофіксації порушень ПДР зафіксувала десятикратне перевищення швидкості керманичкою Форда. За даними радара, її швидкість становила 703 км/год!

Ще більш дивно те, що поліція не перевірила інформацію й виписала жінці штраф на 850 євро і відняла з прав 10 штрафних балів (в Італії на момент отримання водійського посвідчення автомобілісту дається 20 очок, і якщо він їх повністю витрачає, то повинен повторно скласти іспит, щоб повернути собі право керування автомобілем). Правоохоронців не збентежив той факт, що автомобіль просто не міг рухатися з такою швидкістю – хоча б тому, що навіть у топовій версії останнього покоління "максималка" Ford Focus становить 250 км/год.

Однак це не кінець історії. Глава місцевого комітету з дотримання ПДР Джованні Стролого, до якого звернулася водійка, порадив прийняти штраф, а потім оскаржити його в суді та вимагати компенсацію. Організація також запропонувала італійці свою юридичну допомогу, оскільки вона відверто невдоволена недбальством поліції.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що система автофіксації в Києві виявила автомобіля-двійника.