Так не буває: в мережі показали найдивніші авто у світі
Адепти цифрової графіки здатні на фото зобразити неймовірні об'єкти. У цій добірці можна побачити найдивніші автомобілі в світі, яких насправді не існує.
Щоб здивувати глядача, достатньо з'єднати в одному транспортному засобі європейський суперкар з американським пікапом, а міцний британський позашляховик відмінно виглядає з "обличчям" японського спорткару. Проте насправді все це виглядає жахливо.
Дорогий та сучасний італійський суперкар абсолютно не поєднується з народним французьким автомобілем із минулого століття. Але ми повинні були переконатися точно.
Європейський і американський автопроми дуже різні. Це доводить "Франкенштейн" із Lancia і Dodge. Навіть забавно, що сьогодні ці бренди входять до складу одного концерну FCA.
Що робить "обличчя" середньорозмірного японського седану на кузові американського суперкару? Найімовірніше, намагається нас налякати. Дивно, що виглядає все це доволі непогано.
Не варто навіть намагатися виправдати існування такого Квазімодо – новітній електрокар Порше просто неможливо гармонійно об'єднати з поштовим фургоном.
Суперкар Bugatti точно не розраховував опинитися настільки близько до американського пікапа Dodge. Що в підсумку вийшло? Нічого незвичайного, просто один із найдивніших автомобілів у світі.
Кросовер Pontiac Aztek завоював репутацію не дуже вродливої машини. Мабуть, його передня частина виглядає набагато краще в поєднанні з елегантним кузовом Lamborghini Miura.
Класичний позашляховик для бруду і боліт плюс японський спорткар для динамічних поїздок в одному автомобілі – просто нереалістичний сценарій.
Шведський суперкар – і без того дуже екзотичний автомобіль. А з дизайном старого американського GMC – тим паче.
Погодьтеся, в цьому разі все вийшло. Напевно, варто подякувати вдалому підбору машин: два спортивні автомобілі з динамічним дизайном.
З добірки можна зробити висновок, що найбільш абсурдні поєднання виходять із пікапів і спортивних автомобілів. Але болід Формули-1 – це якийсь наступний рівень.
Не найсимпатичніший, але, мабуть, найбільш цілісний варіант. Хоча б тому, що використані дві моделі однієї компанії.
Раніше OBOZREVATEL показував крутий Запорожець, який отримав потужний двигун і деталі від Mazda.