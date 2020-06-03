Так не буває: в мережі показали найдивніші авто в світі

Адепти цифрової графіки здатні на фото зобразити неймовірні об'єкти. У цій добірці можна побачити найдивніші автомобілі в світі, яких насправді не існує.
Щоб здивувати глядача, достатньо з'єднати в одному транспортному засобі європейський суперкар з американським пікапом, а міцний британський позашляховик відмінно виглядає з "обличчям" японського спорткару. Проте насправді все це виглядає жахливо.
Lamborghini Aventador SuperVeloce + Citröen 2CV
carakoom.com
Дорогий та сучасний італійський суперкар абсолютно не поєднується з народним французьким автомобілем з минулого століття. Але ми повинні були переконатися точно.
Lancia Stratos + Dodge Challenger SRT Hellcat
carakoom.com
Європейський і американський автопроми дуже різні. Це доводить "Франкенштейн" з Lancia і Dodge. Навіть забавно, що сьогодні ці бренди входять до складу одного концерну FCA.
Dodge Viper + Toyota Camry
carakoom.com
Що робить "обличчя" середньорозмірного японського седану на кузові американського суперкару? Швидше за все, намагається нас налякати. Дивно, що виглядає все це доволі непогано.
Електромобіль Porsche Taycan + Grumman LLV
carakoom.com
Не варто навіть намагатися виправдати існування такого Квазімодо – новітній електрокар Порше просто неможливо гармонійно об'єднати з поштовим фургоном.
Bugatti EB110 + Dodge Ram
carakoom.com
Суперкар Bugatti точно не розраховував опинитися настільки близько до американського пікапу Dodge. Що в підсумку вийшло? Нічого незвичайного, просто один з найбільш дивних автомобілів у світі.
Lamborghini Miura + Pontiac Aztek
carakoom.com
Кросовер Pontiac Aztek завоював репутацію не дуже вродливої машини. Мабуть, його передня частина виглядає набагато краще в поєднанні з елегантним кузовом Lamborghini Miura.
Land Rover Defender + NIssan 350Z
carakoom.com
Класичний позашляховик для бруду і боліт плюс японський спорткар для динамічних поїздок в одному автомобілі – просто нереалістичний сценарій.
Koenigsegg One: 1 + GMC R / V
carakoom.com
Шведський суперкар – і без того дуже екзотичний автомобіль. А з дизайном старого американського GMC – тим паче.
Lamborghini Aventador SuperVeloce + Chevrolet Corvette
carakoom.com
Погодьтеся, в цьому випадку все вийшло. Напевно, варто подякувати вдалому підбору машин: два спортивні автомобілі з динамічним дизайном.
Ferrari 312b2 + Ford F-1
carakoom.com
З добірки можна зробити висновок, що найбільш абсурдні поєднання виходять з пікапів і спортивних автомобілів. Але болід Формули-1 – це якийсь наступний рівень.
Toyota Supra + Toyota Tundra
carakoom.com
Не найсимпатичніший, але, мабуть, найбільш цілісний варіант. Хоча б тому, що використані дві моделі однієї компанії.
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