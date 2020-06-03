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3 червня • оновлено в 22:06
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Так не буває: в мережі показали найдивніші авто в світі

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Адепти цифрової графіки здатні на фото зобразити неймовірні об'єкти. У цій добірці можна побачити найдивніші автомобілі в світі, яких насправді не існує.

Щоб здивувати глядача, достатньо з'єднати в одному транспортному засобі європейський суперкар з американським пікапом, а міцний британський позашляховик відмінно виглядає з "обличчям" японського спорткару. Проте насправді все це виглядає жахливо.

Lamborghini Aventador SuperVeloce + Citröen 2CV

Lamborghini Aventador SuperVeloce + Citröen 2CV

carakoom.com

Дорогий та сучасний італійський суперкар абсолютно не поєднується з народним французьким автомобілем з минулого століття. Але ми повинні були переконатися точно.

Lancia Stratos + Dodge Challenger SRT Hellcat

Lancia Stratos + Dodge Challenger SRT Hellcat

carakoom.com

Європейський і американський автопроми дуже різні. Це доводить "Франкенштейн" з Lancia і Dodge. Навіть забавно, що сьогодні ці бренди входять до складу одного концерну FCA.

Dodge Viper + Toyota Camry

Dodge Viper + Toyota Camry

carakoom.com

Що робить "обличчя" середньорозмірного японського седану на кузові американського суперкару? Швидше за все, намагається нас налякати. Дивно, що виглядає все це доволі непогано.

Електромобіль Porsche Taycan + Grumman LLV

Електромобіль Porsche Taycan + Grumman LLV

carakoom.com

Не варто навіть намагатися виправдати існування такого Квазімодо – новітній електрокар Порше просто неможливо гармонійно об'єднати з поштовим фургоном.

Bugatti EB110 + Dodge Ram

Bugatti EB110 + Dodge Ram

carakoom.com

Суперкар Bugatti точно не розраховував опинитися настільки близько до американського пікапу Dodge. Що в підсумку вийшло? Нічого незвичайного, просто один з найбільш дивних автомобілів у світі.

Lamborghini Miura + Pontiac Aztek

Lamborghini Miura + Pontiac Aztek

carakoom.com

Кросовер Pontiac Aztek завоював репутацію не дуже вродливої машини. Мабуть, його передня частина виглядає набагато краще в поєднанні з елегантним кузовом Lamborghini Miura.

Land Rover Defender + NIssan 350Z

Land Rover Defender + NIssan 350Z

carakoom.com

Класичний позашляховик для бруду і боліт плюс японський спорткар для динамічних поїздок в одному автомобілі – просто нереалістичний сценарій.

Koenigsegg One: 1 + GMC R / V

Koenigsegg One: 1 + GMC R / V

carakoom.com

Шведський суперкар – і без того дуже екзотичний автомобіль. А з дизайном старого американського GMC – тим паче.

Lamborghini Aventador SuperVeloce + Chevrolet Corvette

Lamborghini Aventador SuperVeloce + Chevrolet Corvette

carakoom.com

Погодьтеся, в цьому випадку все вийшло. Напевно, варто подякувати вдалому підбору машин: два спортивні автомобілі з динамічним дизайном.

Ferrari 312b2 + Ford F-1

Ferrari 312b2 + Ford F-1

carakoom.com

З добірки можна зробити висновок, що найбільш абсурдні поєднання виходять з пікапів і спортивних автомобілів. Але болід Формули-1 – це якийсь наступний рівень.

Toyota Supra + Toyota Tundra

Toyota Supra + Toyota Tundra

carakoom.com

Не найсимпатичніший, але, мабуть, найбільш цілісний варіант. Хоча б тому, що використані дві моделі однієї компанії.

Раніше OBOZREVATEL показував крутий Запорожець, який отримав потужний двигун і деталі від Mazda.

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Автор
Стас Сіділєв
Тема
Новини автосвіту
Теги
авто ретро курйоз нові авто б/к автомобіль
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