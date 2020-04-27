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27 квітня • оновлено в 20:06
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Так і залишилися на вулицях: неторкані авто в зоні відчуження

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У соцмережі Facebook з'явилися свіжі фотографії із зони відчуження у Фукусімі (Японія). На них зображені автомобілі, які кинули в "японському Чорнобилі" майже 10 років тому.

Ці фото були зроблені в січні 2020 року (але опубліковані лише зараз) і, судячи з них, машини так і залишилися неторканими з моменту аварії на атомній електростанції, яка сталася в березні 2011 року. Техніка як і раніше знаходяться на своєму місці: на стоянках, паркінгах біля магазинів, АЗС і т.д.

Автомобілі в японській зоні відчуження. Січень 2020

Автомобілі в японській зоні відчуження. Січень 2020

Abandoned, rotten & rusty cars, Facebook

Це одна з головних відмінностей японської зони відчуження від чорнобильської: відразу після аварії на ЧАЕС місто Прип'ять в буквальному сенсі слова очистили від техніки (велика частина авто була закопана, деякі відправили на спеціальні кладовища), щоб вандали не здали її на металобрухт.

Автомобілі в японській зоні відчуження. Січень 2020

Автомобілі в японській зоні відчуження. Січень 2020

Abandoned, rotten & rusty cars, Facebook

Автомобілі в японській зоні відчуження. Січень 2020

Автомобілі в японській зоні відчуження. Січень 2020

Abandoned, rotten & rusty cars, Facebook

Що стосується стану автомобілів, деякі з них не виглядають як покинуті (кузова навіть не вкрилися пилом), хоча велика частина машин вже почала іржавіти і стала втрачати комплектуючі.

Автомобілі в японській зоні відчуження. Січень 2020

Автомобілі в японській зоні відчуження. Січень 2020

Abandoned, rotten & rusty cars, Facebook

Автомобілі в японській зоні відчуження. Січень 2020

Автомобілі в японській зоні відчуження. Січень 2020

Abandoned, rotten & rusty cars, Facebook

Автомобілі в японській зоні відчуження. Січень 2020

Автомобілі в японській зоні відчуження. Січень 2020

Abandoned, rotten & rusty cars, Facebook

Автомобілі в японській зоні відчуження. Січень 2020

Автомобілі в японській зоні відчуження. Січень 2020

Abandoned, rotten & rusty cars, Facebook

Автомобілі в японській зоні відчуження. Січень 2020

Автомобілі в японській зоні відчуження. Січень 2020

Abandoned, rotten & rusty cars, Facebook

Автомобілі в японській зоні відчуження. Січень 2020

Автомобілі в японській зоні відчуження. Січень 2020

Abandoned, rotten & rusty cars, Facebook

Автомобілі в японській зоні відчуження. Січень 2020

Автомобілі в японській зоні відчуження. Січень 2020

Abandoned, rotten & rusty cars, Facebook

Автомобілі в японській зоні відчуження. Січень 2020

Автомобілі в японській зоні відчуження. Січень 2020

Abandoned, rotten & rusty cars, Facebook

Так і залишилися на вулицях: неторкані авто в зоні відчуження

Abandoned, rotten & rusty cars, Facebook

Так і залишилися на вулицях: неторкані авто в зоні відчуження

Abandoned, rotten & rusty cars, Facebook

Так і залишилися на вулицях: неторкані авто в зоні відчуження

Abandoned, rotten & rusty cars, Facebook

Так і залишилися на вулицях: неторкані авто в зоні відчуження

Abandoned, rotten & rusty cars, Facebook

Так і залишилися на вулицях: неторкані авто в зоні відчуження

Abandoned, rotten & rusty cars, Facebook

Так і залишилися на вулицях: неторкані авто в зоні відчуження

Abandoned, rotten & rusty cars, Facebook

Так і залишилися на вулицях: неторкані авто в зоні відчуження

Abandoned, rotten & rusty cars, Facebook

Так і залишилися на вулицях: неторкані авто в зоні відчуження

Abandoned, rotten & rusty cars, Facebook

Так і залишилися на вулицях: неторкані авто в зоні відчуження

Abandoned, rotten & rusty cars, Facebook

Так і залишилися на вулицях: неторкані авто в зоні відчуження

Abandoned, rotten & rusty cars, Facebook

Так і залишилися на вулицях: неторкані авто в зоні відчуження

Abandoned, rotten & rusty cars, Facebook

Відзначимо, що на даний момент радіус зони відчуження у Фукусімі становить 10 км (спочатку ж було 30 км). Велика частина евакуйованих японців (всього було евакуйовано 160 тисяч осіб) не можуть повернутися до своїх домівок. В результаті катастрофи загинуло майже 15 тисяч осіб, понад 2,5 тисячі досі числяться у списку зниклих.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що прямо біля дороги знайшли занедбану легенду Subaru – седан Impreza WRX.

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Автор
Віталій Сазонов
Тема
Новини автосвіту
Теги
авто фотографии б/к автомобіль ретро
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Витёк Шендурович
Витёк Шендурович
В Японии xoxлопов нерабов просто нет. Иначе уже всё бы по стране растащили.
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Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
предлагаю не входить на этот ресурс с 20.00 сегодня 27.04 до 28.04. д0 20.00,за удаляемые коменты.аллилуйа 17
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