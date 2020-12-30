Свята, алкоголь та автомобіль: як довго не сідати за кермо після застілля

Алкоголь та керування автомобілем – несумісні! Авто Обоз нагадує – будьте відповідальні і не сідайте за кермо після бурхливо проведених вихідних.

Наведена нижче таблиця наочно демонструє, протягом якого часу виводиться алкоголь з організму залежно від його міцності, кількості напою та маси людини. Також варто зазначити, що наведені цифри – це середні показники, а у кожного конкретного індивідуума вони можуть відрізнятися у той чи інший бік.

Велика кількість святкових днів та традиції щедрого застілля супроводжуються активним вживанням різних напоїв. Однак у процесі веселого відпочинку у сімейному колі або з друзями варто пам'ятати: якщо ви плануєте вранці сідати за кермо, то ввечері краще утриматися від випивки або мінімізувати її кількість.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія Aston Martin присвятила свій новий кросовер віскі, а їхні колеги з компанії Morgan зайнялися виробництвом джину.