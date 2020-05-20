"Свіжий пригін": які авто найчастіше завозять в Україну 2020 року
Ринок вживаних авто в Україні не стоїть на місці: старі машини не тільки переходять з рук у руки в межах країни – вторинний сегмент активно поповнюється свіжими екземплярами, які привозять з-за кордону.
Але які ж автомобілі зараз завозять найактивніше? Як свідчить статистика онлайн-майданчика з продажу ТЗ auto.ria, в першому кварталі в Україну найбільше приганяли: Volkswagen Passat і Golf, Skoda Octavia, Renault Megane, Ford Focus, Skoda Fabia, Opel Astra, Volkswagen Jetta, Opel Zafira і Nissan Rogue. Це перша десятка, лідерами у якій, як бачимо, є авто з Європи. Виняток становлять лише Volkswagen Jetta і Nissan Rogue – ці автомобілі здебільшого привозять із США (втім, серед усіх найбільше виділяється "Фокус" – його активно імпортують із обох регіонів).
20 найпопулярніших вживаних авто в Україні 2020 року
1 Volkswagen Passat – 4701 од.
2 Skoda Octavia – 4261
3 Volkswagen Golf – 3516
4 Renault Megane – 3223
5 Ford Focus – 2852
6 Skoda Fabia – 2198
7 Opel Astra – 1978
8 Volkswagen Jetta – 1787
9 Opel Zafira – 1724
10 Nissan Rogue – 1407
11 Renault Scenic – 1310
12 Ford Fusion – 1230
13 Dacia Logan – 1159
14 Volkswagen Touran – 1059
15 Hyundai Sonata – 892
16 Hyundai Santa Fe – 856
17 Dacia Sandero – 815
18 Mitsubishi Outlander – 801
19 Audi A4 – 788
20 Mazda 6 – 783
Загалом за січень-березень цього року в Україні було зареєстровано 82,8 тис. старих авто. Торік, для порівняння, за аналогічний період було поставлено на облік 193 тис. машин. На таке падіння, вочевидь, вплинув спалах коронавірусу та карантин, який оголосили опісля.
Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, що в Німеччині деякі вживані авто можна купити і за 50 євро.