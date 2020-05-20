"Свіжий пригін": які авто найчастіше завозять в Україну 2020 року

Ринок вживаних авто в Україні не стоїть на місці: старі машини не тільки переходять з рук у руки в межах країни – вторинний сегмент активно поповнюється свіжими екземплярами, які привозять з-за кордону.

Але які ж автомобілі зараз завозять найактивніше? Як свідчить статистика онлайн-майданчика з продажу ТЗ auto.ria, в першому кварталі в Україну найбільше приганяли: Volkswagen Passat і Golf, Skoda Octavia, Renault Megane, Ford Focus, Skoda Fabia, Opel Astra, Volkswagen Jetta, Opel Zafira і Nissan Rogue. Це перша десятка, лідерами у якій, як бачимо, є авто з Європи. Виняток становлять лише Volkswagen Jetta і Nissan Rogue – ці автомобілі здебільшого привозять із США (втім, серед усіх найбільше виділяється "Фокус" – його активно імпортують із обох регіонів).

20 найпопулярніших вживаних авто в Україні 2020 року

1 Volkswagen Passat – 4701 од.

2 Skoda Octavia – 4261

3 Volkswagen Golf – 3516

4 Renault Megane – 3223

5 Ford Focus – 2852

6 Skoda Fabia – 2198

7 Opel Astra – 1978

8 Volkswagen Jetta – 1787

9 Opel Zafira – 1724

10 Nissan Rogue – 1407

11 Renault Scenic – 1310

12 Ford Fusion – 1230

13 Dacia Logan – 1159

14 Volkswagen Touran – 1059

15 Hyundai Sonata – 892

16 Hyundai Santa Fe – 856

17 Dacia Sandero – 815

18 Mitsubishi Outlander – 801

19 Audi A4 – 788

20 Mazda 6 – 783

Які авто найчастіше привозять в Україну auto, ria

Які авто найчастіше привозять в Україну auto, ria

Загалом за січень-березень цього року в Україні було зареєстровано 82,8 тис. старих авто. Торік, для порівняння, за аналогічний період було поставлено на облік 193 тис. машин. На таке падіння, вочевидь, вплинув спалах коронавірусу та карантин, який оголосили опісля.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, що в Німеччині деякі вживані авто можна купити і за 50 євро.

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