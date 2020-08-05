Suzuki Vitara перетвориться на новий "Крузак" Toyota

В кінці цього року Toyota представить в Індії абсолютно новий кросовер; він отримає ім'я Urban Cruiser. Про це офіційно повідомив сам виробник.

Назва Urban Cruiser вже використовувалося фірмою Toyota: під ним компанія випускала модель для європейського ринку у 2008-2014 роках.

Що стосується нового Urban Cruiser (поки він анонсований одним тізерного зображенням), новий SUV буде заснований на існуючій моделі Suzuki Vitara Brezza (на зображенні знизу), яка продається в Індії з 2016 року. Новий продукт стане ще один результатом співпраці Toyota і Suzuki з моменту нещодавно представленого Suzuki Across на базі Toyota RAV4.

Suzuki Vitara Brezza. Фото: Suzuki

Швидше за все, новий Toyota Urban Cruiser отримає лише змінену передню частину, щоб хоча б мінімально відрізнявся від оригінального Suzuki.

Відзначимо, що Suzuki Vitara Brezza має довжину 3995 мм, ширину – 1760 мм, висоту – 1550 мм, а також колісну базу 2500 мм. Автомобіль оснащується 1,5-літровим бензиновим двигуном BS6 (103 к.с. і 138 Нм максимального крутного моменту), який стикується із 5-ступіневою "механікою" та 4-швидкісним "автоматом" на вибір.

У Європі новий Urban Cruiser не продаватиметься, там покупцям запропонують схожий за розмірами Yaris Cross, який був представлений кілька місяців тому.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що Toyota несподівано показала оновлений LC Prado.