Suzuki відзначить 100-річчя спецсерією спортбайка GSX-R1000R

Suzuki анонсувала випуск лімітованої серії спортбайка GSX-R1000R.

Про це повідомляє прес-служба компанії. Новинка надійде в продаж в Європі в жовтні.

"Ювілейний" Suzuki GSX-R1000R. фото: suzukipress.co.uk

Флагманський супербайк буде відрізнятися особливим синьо-сріблястим забарвленням, що віддає данину поваги гоночним мотоциклів Suzuki 60-х років.

"Ювілейний" Suzuki GSX-R1000R. фото: suzukipress.co.uk

Модель GSX-R вигравала гонки в Великобританії, США та Австралії, Senior TT на острові Мен, а зовсім недавно здобула три перемоги на етапі британського чемпіонату Silverstone British Superbike.

"Ювілейний" Suzuki GSX-R1000R. фото: suzukipress.co.uk

Новинка отримає потужний мотор з системою зміни фаз газорозподілу і повний комплект електронних "помічників", включаючи ABS і системи traction та launch control.

"Ювілейний" Suzuki GSX-R1000R. фото: suzukipress.co.uk

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У 2020 році виповнилося 100 років з моменту заснування Suzuki Loom Manufacturing Co. Компанія почала виробництво мотоциклів в 1952 році з запуску моделі Power Free, а два роки по тому змінила назву на Suzuki Motor Co.

"Ювілейний" Suzuki GSX-R1000R. фото: suzukipress.co.uk

За більш ніж півстолітню історію виробництва мотоциклів, компанія дала життя багатьом знаковим моделям, наприклад, GSX-R750F, GSX-R1000 K1, GT750, GSX1100S Katana, RGV250, не кажучи вже про легендарних Bandit і Hayabusa.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія Suzuki показала новий кросовер, який виявився копією Toyota RAV4.

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