Suzuki представила в Європі абсолютно нову модель

Сергій Іванов Новини 18:30, 15.09.2020

Компанія Suzuki запропонує на європейському ринку абсолютно нову модель, що одержала назву Swace.

Про це повідомляє прес-служба виробника. Новинка стане другою моделлю, створеної за участю компанії Toyota.

2 021 Suzuki Swace. Фото:
media.suzuki.co.uk

Раніше ми вже розповідали про новий кросовер Suzuki Across, який є "клоном" популярної моделі Toyota RAV4. На цей раз "донором" послужив гібридний універсал Toyota Corolla Touring Sports.

2021 Suzuki Swace. Фото:
media.suzuki.co.uk
Toyota Corolla Touring Sports. Фото:
toyota.eu

Від свого двійника новинка відрізняється іншим оформленням решітки радіатора, бамперами, світлотехнікою і фірмовою символікою. Крім того, для моделі розробили легкосплавні колісні диски з оригінальним дизайном і власну палітру кольорів.

2021 Suzuki Swace. Фото:
media.suzuki.co.uk
2021 Suzuki Swace. Фото:
media.suzuki.co.uk
Toyota Corolla Touring Sports. Фото:
toyota.eu

У салоні Swace з'явився 8-дюймовий дисплей мультимедійної системи, яка підтримує програми Apple CarPlay, Android Auto і MirrorLink. На передній консолі є майданчик для бездротової зарядки смартфона, два порти USB і роз'єм AUX. У списку опцій є підігрів керма і передніх крісел, система кондиціонування S-Flow і амбієнтне підсвічування.

2021 Suzuki Swace. Фото:
media.suzuki.co.uk
2021 Suzuki Swace. Фото:
media.suzuki.co.uk

Автомобіль оснащується силовим агрегатом, в який входять 1,8-літровий 98-сильний бензиновий мотор, електродвигун на 53 кВт (72 к.с.) і гібридна трансмісія CVT. Поява новинки в салонах європейських дилерів очікується в кінці нинішнього року, а ціни стануть відомі ближче до початку продажів.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія Suzuki представила новий кросовер.

Коментувати
Авто Новини

Дивіться також

Клімкін: Путін влаштував Зеленському тест і збільшуватиме ціну припинення вогню на Донбасі

Зеленський – про "повстання" Донбасу: там багато українців, не хочу, щоб вони вмирали

Курс під 30 грн, захмарні витрати на президента й суперечка з МВФ: що не так із бюджетом на 2021-й рік

Зеленський далекий від обіцянки зламати корупцію в Україні, – Financial Times про скандал із суддею Вовком

У Єрмака знайшли зв'язки з бізнесменом з оточення Путіна