Suzuki представила в Європі абсолютно нову модель

Компанія Suzuki запропонує на європейському ринку абсолютно нову модель, що одержала назву Swace.

Про це повідомляє прес-служба виробника. Новинка стане другою моделлю, створеної за участю компанії Toyota.

Раніше ми вже розповідали про новий кросовер Suzuki Across, який є "клоном" популярної моделі Toyota RAV4. На цей раз "донором" послужив гібридний універсал Toyota Corolla Touring Sports.

Від свого двійника новинка відрізняється іншим оформленням решітки радіатора, бамперами, світлотехнікою і фірмовою символікою. Крім того, для моделі розробили легкосплавні колісні диски з оригінальним дизайном і власну палітру кольорів.

У салоні Swace з'явився 8-дюймовий дисплей мультимедійної системи, яка підтримує програми Apple CarPlay, Android Auto і MirrorLink. На передній консолі є майданчик для бездротової зарядки смартфона, два порти USB і роз'єм AUX. У списку опцій є підігрів керма і передніх крісел, система кондиціонування S-Flow і амбієнтне підсвічування.

Автомобіль оснащується силовим агрегатом, в який входять 1,8-літровий 98-сильний бензиновий мотор, електродвигун на 53 кВт (72 к.с.) і гібридна трансмісія CVT. Поява новинки в салонах європейських дилерів очікується в кінці нинішнього року, а ціни стануть відомі ближче до початку продажів.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія Suzuki представила новий кросовер.

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