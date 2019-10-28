Suzuki Jimny проти Jeep і Mercedes на бездоріжжі — хто виявився краще

Новий Suzuki Jimny 2019 модельного року багатьом дуже подобається завдяки своєму брутальному дизайну, компактним розмірам і позашляховим здібностям.

"Сузукі Джимні" порівняли у важких умовах з Mercedes G-class і Jeep Wrangler, повідомляє CarScoops. Позашляховики піддали великій кількості жорстких випробувань.

Suzuki Jimny скріншот з відео

В ході тестів експерти Carwow перевірили геометричну прохідність, системи контролю спуску з пагорба, а також підйом на круту піднесеність.

Порівняння Suzuki Jimny з Mercedes і Jeep скріншот з відео

Звичайно, в тих випробуваннях, де важлива потужність і швидкість, переміг дорогий "Мерседес Гелендваген". Але цікавіше те, що оснащений найслабшим з трійці двигуном Suzuki Jimny обійшов іншого опонента — "Джип Вранглер".

Mercedes-AMG G36 скріншот з відео

Ці позашляховики не можна назвати прямими конкурентами — їх рівень оснащення сильно відрізняється, вони звертаються до різної цільової аудиторії. Кожен з них має власний набір споживчих якостей і ціну, однак бруд, камені і водойми відсікають зайве і створюють приблизно рівні умови. Хто ж переміг?

Раніше OBOZREVATEL розповідав про найгрізнішу модифікацію Mercedes G-class, якій на бездоріжжі (і не тільки) точно не буде рівних.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал