Suzuki Jimny перетворили на всюдихід: живі фото

Suzuki Jimny 2019 перетворили на грізний позашляховик. Модифікаціями займалися студенти Японського автомобільного коледжу NATS, щоб представити своє творіння на автошоу в Токіо.

Про це повідомляє CarScoops. І без того здібний автомобіль отримав величезні колеса, доопрацьовану підвіску з новими пружинами, амортизаторами і збільшеним дорожнім просвітом.

Suzuki Jimny 2019 отримав масу доробок для жорсткого бездоріжжя carscoops.com

Зміни торкнулися і кузова: з'явилася додаткова світлотехніка і зовнішній каркас безпеки, нові задні ліхтарі і знімний дах, який можна демонтувати разом із задньою частиною кузова. Усередині – спортивні крісла Recaro.

Про модифікації двигуна інформації немає. Але стандартний "Сузукі Джимни" оснащується бензиновим чотирициліндровим двигуном об'ємом 1,5 л потужністю 101 к.с. і 96 Нм крутного моменту. Для компактного позашляховика вагою 1000 кг цього достатньо, однак маса цього Suzuki Jimny напевно збільшилася. Тому його двигун міг отримати більше потужності.

Завдяки збільшеному кліренсу цей Suzuki Jimny виглядає загрозливо carscoops.com

Процес доопрацювання Suzuki Jimny carscoops.com

Як розповідав OBOZREVATEL, компанія Ford силами бразильського автовиробника, що належить їй, підготувала суперника Suzuki Jimny на платформі пікапа Ford Ranger.

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