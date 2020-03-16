Suzuki Jimny перетворили в найменшу вантажівку. Фото

Маленький позашляховик Suzuki Jimny отримав нову модифікацію – компактний пікап. Або, скоріше, вантажівку. Автомобіль створений у Новій Зеландії. Такий позашляховик дорожчий за звичайний.

Цікаво, що офіційно конвертацією моделі в маленьку вантажівку компанія Сузукі не займається. За цей автомобіль відповідає новозеландський дистриб'ютор Suzuki. В країну японські позашляховики постачають у звичному вигляді. Вже на місці кузов піддають модифікації.

Новий Сузукі Джимні отримав вантажну модифікацію globalsuzuki.com

При цьому компактна вантажівка Сузукі Джимні сертифікована для використання на дорогах загального користування. Для адаптації до "господарських" цілей кузов за передніми кріслами довелося зрізати. Замість нього спорудили невелику вантажну платформу.

Маленький і практичний пікап Suzuki Jimny вже надійшов у продаж globalsuzuki.com

Варто відзначити продуману функціональність – відкрити можна і бічні борти, а не тільки задній. Звісно, вантажу у відсік невеликого розміру поміститься не дуже багато. З іншого боку, такий Suzuki Jimny задовольнить потреби малого бізнесу та полегшить доставки товарів на пересіченій місцевості.

Універсальність пікапа Suzuki Jimny підкреслена вантажним відсіком, що відкривається з різних боків globalsuzuki.com

Салон Сузукі Джимни не зазнав помітних змін globalsuzuki.com

Повнопривідна трансмісія збереглася, тому Jimny залишився досить здатним позашляховиком. На даний момент невідомо, чи візьмуть на озброєння в японській компанії цю ідею, щоб вивести новинку на інші ринки.

Стандартний Suzuki Jimny globalsuzuki.com

Завдяки рамній конструкції, кузов Сузукі Джимні легко модифікувати globalsuzuki.com

У Новій Зеландії маленькі пікапи та легкі вантажівки дійсно користуються стабільним попитом. Можливо, незабаром подібна модель з'явиться в Австралії. За такий Джимни просять 23,5 тис. доларів. У той час як стандартний позашляховик на місцевому ринку оцінений приблизно в 17 тисяч.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL повідомляв про новий бюджетний седані Suzuki, фотографії якого вже просочилися в мережу.

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