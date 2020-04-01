Suzuki Jimny отримає п'ятидверну версію

Спільне підприємство Maruti Suzuki планує організувати виробництво більш місткою 5-дверної версії компактного позашляховика Suzuki Jimny.

Suzuki Jimny отримає 5-дверну версію suzuki.com

Про це повідомляє британський Autocar. Замість базової 3-дверній версії, Maruti Suzuki організовує випуск 5-дверної модифікації на індійському заводі в провінції Гуджарат. Очікується, що новинка надійде в продаж вже до кінця нинішнього року.

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Більш місткий автомобіль покликаний задовольнити потреби місцевого ринку. Природно, що збільшення довжини і колісної бази негативно позначиться на прохідності, але дозволить істотно підвищити їздовий комфорт.

Suzuki Jimny став переможцем в номінації "Кращий малий позашляховик" в конкурсі "Автомобіль року в Україні 2020" suzuki.com

Технічно 5-дверний Jimny збереже основні вузли і агрегати свого менш крупного побратима. У його конструкції буде використовуватися міцне рамне шасі, нерозрізні мости і повноприводна трансмісія з роздавальної коробкою.

Suzuki Jimny suzuki.com

Під капотом моделі буде перебувати 105-сильний 1,5-літровий бензиновий мотор, який вже використовується індійським підприємством на моделях Suzuki Ciaz, Ertiga і Vitara Brezza. Очікується, що вартість новинки складе приблизно 13,5 тисячі доларів.

Як писав раніше OBOZREVATEL, компанія Suzuki підготувала бюджетну версію седана, яка зможе скласти конкуренцію Renault Logan.

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