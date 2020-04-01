Головна Новини
1 квітня • оновлено в 10:58
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини

Suzuki Jimny отримає п'ятидверну версію

844
Читати матеріал російською

Спільне підприємство Maruti Suzuki планує організувати виробництво більш місткою 5-дверної версії компактного позашляховика Suzuki Jimny.

Suzuki Jimny отримає 5-дверну версію

Suzuki Jimny отримає 5-дверну версію

suzuki.com

Про це повідомляє британський Autocar. Замість базової 3-дверній версії, Maruti Suzuki організовує випуск 5-дверної модифікації на індійському заводі в провінції Гуджарат. Очікується, що новинка надійде в продаж вже до кінця нинішнього року.

ЧИТАЙТЕ: Suzuki Jimny перетворили в найменший вантажівка

Більш місткий автомобіль покликаний задовольнити потреби місцевого ринку. Природно, що збільшення довжини і колісної бази негативно позначиться на прохідності, але дозволить істотно підвищити їздовий комфорт.

Suzuki Jimny став переможцем в номінації "Кращий малий позашляховик" в конкурсі "Автомобіль року в Україні 2020"

Suzuki Jimny став переможцем в номінації "Кращий малий позашляховик" в конкурсі "Автомобіль року в Україні 2020"

suzuki.com

Технічно 5-дверний Jimny збереже основні вузли і агрегати свого менш крупного побратима. У його конструкції буде використовуватися міцне рамне шасі, нерозрізні мости і повноприводна трансмісія з роздавальної коробкою.

Suzuki Jimny

Suzuki Jimny

suzuki.com

Під капотом моделі буде перебувати 105-сильний 1,5-літровий бензиновий мотор, який вже використовується індійським підприємством на моделях Suzuki Ciaz, Ertiga і Vitara Brezza. Очікується, що вартість новинки складе приблизно 13,5 тисячі доларів.

Як писав раніше OBOZREVATEL, компанія Suzuki підготувала бюджетну версію седана, яка зможе скласти конкуренцію Renault Logan.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Новини автосвіту" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Сергій Іванов
Тема
Новини автосвіту
Місце
Індія
Теги
позашляховик кросовер Suzuki авто новини
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Авто Новини

Коронавірус. Найважливіше

Новини авто

Топпублікації

Топблоги