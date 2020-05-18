Суперника Skoda Kodiaq від Chery зробили крутішим і додали гібрид

Китайський кросовер Chery Tiggo 8 – досить молода модель, яка існує з 2018 року. Але суперник Skoda Kodiaq пережив вже друге оновлення, яке привнесло багато нововведень.

В першу чергу, семимісний кросовер став більшим – довжина збільшилася на 22 мм до 4722 мм, колісна база в 2710 мм не змінилася. Китайський автомобіль отримав повністю новий дизайн: передня решітка стала зовсім іншою, змінилася форма фар і ліхтарів, повітрязабірників, з'явилися нові бампери і капот.

Новий кросовер Chery Tiggo 8 2021 Міністерство промисловості КНР

Міністерство промисловості КНР поки не показало фото салону Chery Tiggo 8 2021 модельного року, але відомо, що кардинальних змін всередині не відбудеться.

Новий кросовер Chery Tiggo 8 2021 Міністерство промисловості КНР

Салон Chery Tiggo 8 2019 cheryinternational.com

Мабуть, найбільш цікаві нововведення відбулися в технічній частині. Базовий мотор об'ємом 1,5 л потужністю 156 к.с. увійшов до складу дуже модної за сучасними мірками м'якої гібридної системи. Чисто електричного пробігу в цьому випадку автомобіль не має, проте електромотор розвантажує ДВЗ при активній роботі, знижуючи витрату палива і викиди.

Chery Tiggo 8 2018 року cheryinternational.com

Chery Tiggo 8 після рестайлінгу в 2019 році cheryinternational.com

Топовий турбований двигун об'ємом 1,6 л потужністю 197 к.с. залишився в лінійці. Пізніше очікується поява повноцінної гібридної модифікації, що підзаряджається. Можливо, в цьому випадку новий кросовер Чері Тіго 8 стане повнопривідним, якщо отримає електромотор на задній осі.

Кросовер Skoda Kodiaq – головний суперник Chery Tiggo 8 skoda-auto.com

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, Skoda Octavia отримала серйозного конкурента з Китаю, який готовий боротися за покупців за допомогою привабливої ціни.