Головна Новини
24 січня • оновлено в 12:39
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини

Суперника Renault Duster від Skoda показали живцем: відео

787
Читати матеріал російською

Новий кросовер Skoda Vision IN показали на живому відео. У ньому бюджетна новинка продемонструвала деякі особливості свого дизайну.

Як з'ясував OBOZREVATEL, у продаж компактний кросовер вирушить на початку наступного року. В першу чергу автомобіль з'явиться на ринку Індії, де змагатиметься з Renault Duster, Hyundai Creta і Kia Seltos. У подальшому автомобіль може з'явитися і в інших країнах.

Ефектна світлотехніка – відмінна риса Skoda Vision IN

Ефектна світлотехніка – відмінна риса Skoda Vision IN

скріншот з відео

Незважаючи на те, що на даний момент мова йде про концепт-передвісник, серійний автомобіль не буде кардинально від нього відрізнятися. Тому сміливо можна робити висновки про дизайн майбутньої новинки.

Бюджетний кросовер Renault Duster – один з головних автомобілів в сегменті

Бюджетний кросовер Renault Duster – один з головних автомобілів в сегменті

group.renault.com

Новини
Яким буде конкурент Renault Duster від Skoda

Варто відзначити фірмову двоповерхову передню оптику, яка стала характерним елементом всіх кросоверів Шкода. Увагу привертає і решітка, що світиться, але на серійній машині цей ефектний елемент не з'явиться з міркувань економії.

Компактний кросовер Skoda Kamiq легко вгадується в новинці

Компактний кросовер Skoda Kamiq легко вгадується в новинці

skoda-auto.com

Багато в чому бюджетний кросовер Шкода нагадуватиме європейський компакт Skoda Kamiq. Про це свідчать і перші ескізи, які компанія розповсюдила раніше. Це дозволяє створити ще більш повну картину про дизайн Skoda Vision IN. До речі, виробничий варіант отримає іншу назву, яка поки тримається в секреті.

Skoda Vision IN вже показували на офіційних зображеннях

Skoda Vision IN вже показували на офіційних зображеннях

skoda-auto.com

Новини
Перший електромобіль Skoda: як він рухається
Новий кросовер Skoda буде дуже схожий на цей концепт

Новий кросовер Skoda буде дуже схожий на цей концепт

skoda-auto.com

Очікується, що в моторну гаму увійдуть двигуни об'ємом 1 л (95 к.с. і 115 к.с.) і 1,5 л (150 к.с.), разом з якими будуть працювати 5- і 6-ступеневі механічні КПП, а також роботизована DSG з двома зчепленнями на 7 передач.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що нова Skoda Rapid 2020 модельного року отримала стильний сучасний дизайн.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Новини автосвіту" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Стас Сіділєв
Тема
Новини автосвіту
Теги
авто нові авто кросовер бюджетний автомобіль новини
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
1
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини авто

Топпублікації

Топблоги