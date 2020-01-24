Суперника Renault Duster від Skoda показали живцем: відео

Новий кросовер Skoda Vision IN показали на живому відео. У ньому бюджетна новинка продемонструвала деякі особливості свого дизайну.

Як з'ясував OBOZREVATEL, у продаж компактний кросовер вирушить на початку наступного року. В першу чергу автомобіль з'явиться на ринку Індії, де змагатиметься з Renault Duster, Hyundai Creta і Kia Seltos. У подальшому автомобіль може з'явитися і в інших країнах.

Ефектна світлотехніка – відмінна риса Skoda Vision IN скріншот з відео

Незважаючи на те, що на даний момент мова йде про концепт-передвісник, серійний автомобіль не буде кардинально від нього відрізнятися. Тому сміливо можна робити висновки про дизайн майбутньої новинки.

Бюджетний кросовер Renault Duster – один з головних автомобілів в сегменті group.renault.com

Новини Яким буде конкурент Renault Duster від Skoda

Варто відзначити фірмову двоповерхову передню оптику, яка стала характерним елементом всіх кросоверів Шкода. Увагу привертає і решітка, що світиться, але на серійній машині цей ефектний елемент не з'явиться з міркувань економії.

Компактний кросовер Skoda Kamiq легко вгадується в новинці skoda-auto.com

Багато в чому бюджетний кросовер Шкода нагадуватиме європейський компакт Skoda Kamiq. Про це свідчать і перші ескізи, які компанія розповсюдила раніше. Це дозволяє створити ще більш повну картину про дизайн Skoda Vision IN. До речі, виробничий варіант отримає іншу назву, яка поки тримається в секреті.

Skoda Vision IN вже показували на офіційних зображеннях skoda-auto.com

Новий кросовер Skoda буде дуже схожий на цей концепт skoda-auto.com

Очікується, що в моторну гаму увійдуть двигуни об'ємом 1 л (95 к.с. і 115 к.с.) і 1,5 л (150 к.с.), разом з якими будуть працювати 5- і 6-ступеневі механічні КПП, а також роботизована DSG з двома зчепленнями на 7 передач.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що нова Skoda Rapid 2020 модельного року отримала стильний сучасний дизайн.

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