Суперник VW Passat від Kia став набагато крутішим

Kia K5 – новий середньорозмірний седан для суперництва з VW Passat, Ford Mondeo, Opel Insignia та Peugeot 508. Фактично, це нове покоління Kia Optima, яке отримало нове ім'я, раніше відоме лише на домашньому корейському ринку.

Нова Kia K5 GT з потужним 294-сильним двигуном. Фото: Kia

Тепер автомобіль представлено в новій модифікації Kia K5 GT. Головна особливість – двигун об'ємом 2,5 л потужністю 294 к.с. і 422 Нм крутного моменту. У парі з мотором працює 8-ступенева роботизована КПП з двома зчепленнями.

Зовні спортивний варіант відрізняється від стандартного седану Кіа К5 унікальними колісними дисками і здвоєними патрубками вихлопної системи, завдяки чому автомобіль виглядає дуже агресивно. У салоні з'явилися нові крісла з розвиненою бічною підтримкою.

Нова Kia K5 GT з потужним 294-сильним двигуном. Фото: Kia

Нова Kia K5 GT з потужним 294-сильним двигуном. Фото: Kia

Вихід на ринок заплановано восени цього року. Спершу нова Kia K5 GT з потужним двигуном з'явиться в США.

Нова Kia K5 GT з потужним 294-сильним двигуном. Фото: Kia

Як розповідав OBOZREVATEL, Kia представила найбільш містку і практичну модель.