Суперник Toyota Prado від УАЗ: з'явилися нові фото

З'явилися нові деталі дизайну суперника Toyota Land Cruiser Prado від УАЗ. Звісно, повноцінно конкурувати російський позашляховик не зможе, хоча в компанії про це мріють.

Фактично, УАЗ Прадо виявиться в черговий раз модернізованим УАЗ Патріот, конструкція якого з'явилася більше 20 років тому. Цікаво, що головна проблема автомобіля – неконтрольована корозія кузову – досі актуальна. Можливо, з виходом нової моделі позашляховика з цим щось придумають.

Таким новий УАЗ Патріот бачать дизайнери компанії drom.ru

Спочатку дебют автомобіля планували провести в цьому році. Потім прем'єру перенесли на 2021. Жодних точних новин про машину давно не було: цілком ймовірно, що найближчим часом представники компанії назвуть 2022 рік дебютним для нового УАЗу.

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Для машини підготували нові кузовні панелі та по-іншому оформлену оптику, проте фінальна зовнішність не готова. Є тільки ескізи, які демонструють вподобання художників компанії, але наскільки вони далекі від реальності, поки сказати важко.

Деталі салону УАЗ, який буде змагатися з Тойота Прадо fips.ru

Деталі салону УАЗ, який буде змагатися з Тойота Прадо fips.ru

Крім того, російський автовиробник час від часу патентує окремі деталі машини. Як правило, дизайн нової моделі реєструють повністю. Але UAZ, мабуть, оформлює документацію по ходу готовності конкретних елементів. На цей раз одним з таких став блок управління ходовими характеристиками і системою повного приводу. Втім, про наявність в моделі трансмісії 4х4 ми здогадувалися і раніше.

Таким новий УАЗ Патріот бачать дизайнери компанії drom.ru

Ще один варіант дизайну нового УАЗ 2022 модельного року rg.ru

Через те, що точна дата появи майбутньої новинки ще не визначена, ціни також невідомі. Зараз купити UAZ Patriot в Росії можна від 710 910 рублів (260 тис. грн або 9600 доларів). Безпосередньо суперник Тойота Ленд Крузер Прадо може виявитися в два рази дорожчим.

UAZ Patriot знову оновлять uaz.ru

Здається, Toyota LC Prado може не хвилюватися wikipedia.org

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