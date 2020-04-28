Суперник Toyota Land Cruiser 200 з Китаю став гіршим

Стас Сіділєв Новини 16:28, 28.04.2020

Великий позашляховик GAC GS7 є, мабуть, найцікавішим китайським авто. Великий, потужний та міцний позашляховик, який добре виглядає. Але машину чомусь зробили гіршою.

Зі своєю моделлю китайці напевно цілили в Toyota Land Cruiser 200, але промахнулися повз цільову місцеву авдиторію. У КНР для великих сімей воліють купувати мінівени, а повнопривідні позашляховики там взагалі не користуються попитом.

Величезний позашляховик GAC оновили
gac-motor.com

Виходить, GAC зробив машину, про яку мріяв, а в підсумку довелося погодитися на умови ринку. Приблизно так можна пояснити рестайлінг. Китайський позашляховик в результаті позбувся повнопривідної трансмісії. При цьому дорожній просвіт знизили з колишніх 190 мм до 162 мм.

Величезний позашляховик GAC оновили
gac-motor.com
Величезний позашляховик GAC оновили
gac-motor.com

До того ж модель змінила назву на GAC GS8 S – мабуть, для того, щоб заново залучити до моделі покупців і відгородитися від минулої "невдачі". Таким чином, колись досить цікава машина перетворилася на посередній передньопривідний кросовер з Китаю.

Величезний позашляховик GAC оновили
gac-motor.com
Величезний позашляховик GAC оновили
gac-motor.com

Радує, що хоча б потужний мотор залишили: 2-літровий чотирициліндровий двигун видає 252 к.с. та 390 Нм крутного моменту. А ще оновили дизайн – бампери і передня решітка зовсім інші та дозволяють SUV виглядати більш агресивно. Базова ціна становить 22,5 тис. доларів.

Величезний позашляховик GAC оновили
gac-motor.com

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