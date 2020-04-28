Суперник Toyota Land Cruiser 200 з Китаю став гіршим

Великий позашляховик GAC GS7 є, мабуть, найцікавішим китайським авто. Великий, потужний та міцний позашляховик, який добре виглядає. Але машину чомусь зробили гіршою.

Зі своєю моделлю китайці напевно цілили в Toyota Land Cruiser 200, але промахнулися повз цільову місцеву авдиторію. У КНР для великих сімей воліють купувати мінівени, а повнопривідні позашляховики там взагалі не користуються попитом.

Величезний позашляховик GAC оновили gac-motor.com

Виходить, GAC зробив машину, про яку мріяв, а в підсумку довелося погодитися на умови ринку. Приблизно так можна пояснити рестайлінг. Китайський позашляховик в результаті позбувся повнопривідної трансмісії. При цьому дорожній просвіт знизили з колишніх 190 мм до 162 мм.

Величезний позашляховик GAC оновили gac-motor.com

Величезний позашляховик GAC оновили gac-motor.com

До того ж модель змінила назву на GAC GS8 S – мабуть, для того, щоб заново залучити до моделі покупців і відгородитися від минулої "невдачі". Таким чином, колись досить цікава машина перетворилася на посередній передньопривідний кросовер з Китаю.

Величезний позашляховик GAC оновили gac-motor.com

Величезний позашляховик GAC оновили gac-motor.com

Радує, що хоча б потужний мотор залишили: 2-літровий чотирициліндровий двигун видає 252 к.с. та 390 Нм крутного моменту. А ще оновили дизайн – бампери і передня решітка зовсім інші та дозволяють SUV виглядати більш агресивно. Базова ціна становить 22,5 тис. доларів.

Величезний позашляховик GAC оновили gac-motor.com

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