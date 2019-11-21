Суперник Toyota Camry від Hyundai виявився дуже популярним

Hyundai Grandeur 2020 офіційно представлено. Компанія відзвітувала про високі успіхи відразу після початку прийому попередніх замовлень.

Як стало відомо OBOZREVATEL, новий седан за 11 робочих днів зібрав більше 32 тисяч попередніх замовлень. Ці дані стосуються домашнього ринку.

Hyundai Grandeur 2020 буде легко впізнати на дорозі завдяки незвичайному дизайну hyundai.com

І раніше Hyundai Grandeur користувався високим попитом в Південній Кореї. Однак після оновлення популярність моделі помітно зросла.

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Задні ліхтарі Hyundai Grandeur тепер виглядають по-іншому hyundai.com

Варто відзначити, що автомобіль пережив не просто рестайлінг, про який зазвичай йде мова в середині життєвого циклу моделей. Крім змін в дизайні, колісну базу було збільшено на 4 см, що подарувало додатковий простір в салоні. Довжина Grandeur 2020 становить 4990 мм.

Силует у Hyundai Grandeur досить елегантний hyundai.com

Зовнішність вийшла ефектною. Велика решітка з хромованими сотами домінує в передній частині. Невеликі фари рознесли по сторонах, а новий бампер і сріблясті решітки повітрозабірників нагадують преміальні авто суббренду Genesis, яким володіє Hyundai.

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Задні ліхтарі як і раніше з'єднані між собою світлодіодною смугою, однак тепер виглядають елегантніше. Збільшена колісна база ніяк не позначилася на пропорціях силуету.

Інтер'єр Hyundai Grandeur 2020 здається приємним місцем hyundai.com

Новинка отримала абсолютно інший салон. Передня панель виглядає дорого, а комбінація різнокольорових оздоблювальних матеріалів додає лоску. Цифровий щиток приладів має діагональ 12,3 дюйма, такий же розмір отримав і центральний монітор мультимедіа.

До оновлення Hyundai Grandeur виглядав більш традиційно hyundai.com

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На вибір доступні бензинові двигуни 2.5 (196 к.с.) і 3.3 (290 к.с.), а також гібридна силова установка і 3-літровий мотор, що працює на газу. На домашньому ринку вартість базової версії становить 28 тисяч доларів.

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