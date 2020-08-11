Суперник Tesla Model S поїхав на одному заряді реальні 832 км

Віталій Сазонов Новини 19:00, 11.08.2020

Електричний седан Lucid Air, який повинен надійти в продаж у цьому році і скласти конкуренцію, серед іншого, Tesla Model S, отримав офіційний запас ходу. За реалістичною методикою ЕРА автомобіль проїжджає на одному заряді 832 км.

832 км – це абсолютний рекорд з автономності ходу серед серійних електромобілів. До цього найрезультативнішим електрокаром вважалася Tesla Model S з показником 647 км.

Lucid Air.
Фото: Lucid

В основному досягнення такого вражаючого запасу ходу можна пояснити двома факторами. По-перше, Lucid Air укомплектований дуже ємною батареєю на 130 кВтгод. (для порівняння, та ж Tesla Model S оснащується 100-кіловат-годинним блоком). По-друге, електрокар вийшов найобтичнішим седаном у світі – його коефіцієнт аеродинамічного опору становить лише 0,21.

Цікаво, що випробування автомобіля на визначення запасу ходу проводило не саме Агентство з охорони довкілля США, а незалежна компанія FEV North America. Ця фірма проводить тести у відповідності з усіма стандартами ЕРА, до неї нерідко звертаються за послугами багато автовиробників, і "Люсид" не стала винятком.

Офіційний дебют Lucid Air відбудеться 9 вересня. Пізніше електрокар відправиться у виробництво – його компанія буде випускати на власному заводі в Арізоні, який зараз знаходиться на завершальній фазі будівництва.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що перший електромобіль Lexus отримав цінник.

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