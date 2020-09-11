Суперник Renault Logan від Kia вирушив у виробництво

Бюджетний седан Kia Rio зазнав рестайлінгу і вже вирушив у виробництво. Поки воно стартувало на заводі корейської компанії в Росії. Автомобіль буде змагатися з Renault Logan.

Як повідомляє Drom, модель встала на конвеєр у Санкт-Петербурзі. В ході оновлення компактний седан отримав перероблений дизайн. Зміни в першу чергу торкнулися нових бамперів, передньої решітки та оновленої зовнішньої світлотехніки.

Новинка отримала свіжий дизайн. Фото: Kia

У моторній гамі залишилися бензинові двигуни об'ємом 1,4 л потужністю 100 к.с. та 1,6 л на 123 к.с. На вибір доступні механічна і автоматична КПП.

Дату продажів і ціну виробник поки не назвав. Також невідомо, коли автомобіль вирушить на інші ринки.

На російському заводі стартувало виробництво Kia Rio 2021. Фото: drom.ru

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав про перші фото бюджетних моделей Renault Logan, Sandero і Sandero Stepway третього покоління.