Суперник Renault Logan від Fiat перетворився в кросовер
Один з найцікавіших представників бюджетних моделей B-класу, – Fiat Tipo – оновився, однак прем'єра відбудеться пізніше. Але фото компактного автомобіля вже просочилися в мережу.
Фото екстер'єру на даний момент є тільки одне. Проте, ми бачимо багато цікавого. В першу чергу, новий Фіат Типо отримав модифікацію кросовера. Скоріш за все, ця версія буде доступна для моделі в кузовах гетчбек та універсал. Але, можливо, в компанії вирішили в подібному стилі виконати і седан.
У головного суперника – Renault Logan – є така модифікація. Новий Fiat Tipo виділяється завдяки новим елементам в дизайні: на передньому бампері з'явилося сріблясте оздоблення, а колісні арки розширені пластиковими накладками. Поки важко сказати, збільшили в цій модифікації кліренс чи ні. Привід в будь-якому разі буде тільки переднім.
У передніх фарах змінилася графіка, напевно щось схоже відбулося із задніми ліхтарями. Друге фото присвячено інтер'єру – салон Fiat Tipo 2021 отримав комбінований щиток приладів з цифровим дисплеєм, а центральний екран інформаційно-розважальної системи, можливо, став більшим. Швидше за все, ці опції будуть доступні в топових комплектаціях.
Прем'єра нового Фіат Типо повинна відбутися ближче до кінця 2020 року.
Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав про бюджетний пікап Fiat зі стильним дизайном.