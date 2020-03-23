Суперник Renault Logan і Skoda Rapid від Suzuki повністю розсекречений

Бюджетний седан Suzuki Swift, що побудований на платформі та агрегатах однойменного п'ятидверного гетчбека, оновився. Крім того, модель отримала інший мотор і нові опції.

Раніше цей автомобіль називався Suzuki Swift Dzire. Але в компанії вирішили розвести седан і гетчбек, тому тепер модель носить ім'я Suzuki Dzire. Перш за все автомобіль створювався для ринку Індії, де компактний седан користується високим попитом. На даний момент невідомо, чи з'явиться новинка в інших країнах.

Новий седан Сузукі повністю розсекречено globalsuzuki.com

Дизайн здебільшого змінився в передній частині. Бюджетник Сузукі отримав велику решітку, об'єднану з нижнім повітрязабірником, змінилося оформлення протитуманних фар, з'явилася велика кількість хромованого декору.

Компактний седан Сузукі дуже популярний в Індії скріншот відео

У салоні Suzuki Dzire 2020 змінилося оздоблення, з'явився новий варіант пластикового "дерева", покращилася інформаційно-розважальна система. Крім того, в топових модифікаціях новий Сузукі отримає систему старт-стоп і круїз-контроль, кольоровий бортовий комп'ютер, клімат-контроль і камеру заднього виду.

В цілому салон Suzuki Dzire майже не змінився globalsuzuki.com

Колишній 1,2-літровий бензиновий двигун на 83 к.с. замінили новим потужністю 90 к.с. Агрегат поєднується з 5-ступеневою механічною КПП та роботизованою коробкою.

У Suzuki Dzire 2020 тепер більше хрому в оздобленні globalsuzuki.com

Раніше бюджетний седан Сузукі виглядав трохи менш преміально globalsuzuki.com

Якби в компанії зважилися вивести новий седан на інші ринки, змагатися довелося б з Renault Logan, Skoda Rapid, Citroen C-Elysee і Fiat Tipo.

Седан Рено Логан – один з лідерів сегменту group.renault.com

Шкода Рапід зовсім нещодавно оновилася skoda-auto.com

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав про несподівану модифікацію маленького позашляховика Suzuki Jimny.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!