Суперник Renault Duster: з'явилися перші фото Volkswagen T-Sport

Volkswagen T-Sport 2020 – новий кросовер, який складе конкуренцію Renault Duster і його більш стильній купеподібній версії – Renault Arkana.

Як повідомляє AutosSegredos, перспективну модель спіймали в Бразилії. Автомобіль насамперед розробляли для ринку Південної Америки. Тепер стало відомо, що бюджетний кросовер Volkswagen з'явиться і в Європі.

VW T-Sport вперше побачили на дорогах загального користування autossegredos.com.br

Ймовірно, це пов'язано з появою "Рено Аркана" – купе-кросовера на базі "Рено Дастер". Німецький автовиробник поспішає підготувати суперника новому автомобілю.

Назву моделі поки не підтверджено офіційно, проте раніше VW зареєстрував ім'я T-Sport. З огляду на те, що всі кросовери бренду починаються на "Т", найближчий новий SUV компанії, найімовірніше, отримає саме таку назву.

Навіть на розмитому фото помітно динамічний силует Volkswagen T-Sport autossegredos.com.br

Зважаючи на фото, новий "Фольксваген" отримав динамічний силует. Також на зображеннях помітні рейлінги на даху і невеликий спойлер на дверцятах багажника – втім, нічого незвичайного.

Перший офіційний ескіз VW T-Sport 2020 vw.com

Розглянути дизайн в подробицях поки складно через щільний камуфляж на кузові. Але до цього часу в компанії опублікували нарис таємничого купеподібного кросовера, який займе бюджетний сегмент. Напевно, ескіз демонструє VW T-Sport.

З огляду на нього, нова модель отримає рельєфні пороги і продовгуваті фари. Автомобіль побудовано на платформі Volkswagen Polo. Покупці зможуть вибрати між бензиновими двигунами об'ємом 1 л (75 і 116 к.с.) і 1,6 л (110 к.с.).

Платформа і агрегати VW Polo послужили основою для Volkswagen T-Sport vw.com

Для європейського ринку виробництво "Фольксваген Т-Спорт" налагодять в Іспанії. Це говорить про те, що у нього може з'явитися родич від SEAT.

Кросовер Renault Arkana, побудований на базі Duster, – очевидний суперник VW T-Sport group.renault.com

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