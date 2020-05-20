Суперник Renault Duster від Chevrolet виявився китайським авто
Новий кросовер Chevrolet Groove ще не представлено офіційно, проте його фото зі складальної лінії вже є. Виявилося, основою послужив китайський кросовер Baojun 510.
Відразу потрібно зазначити, що тут все чесно: бренд Baojun є результатом співпраці автогігантів General Motos і SAIC. Тому кросовер 510 лише отримав нові емблеми та змінив назву, щоб перетворитися в новий Шевроле.
Виробництво моделі також налагоджено в Китаї, новинку вже відправили на конвеєр. Chevrolet Groove в першу чергу з'явиться на ринку Південної Америки, де одним з найбільш популярних бюджетних кросоверів є Renault Duster. З ним і доведеться боротися за покупців.
Швидше за все, новий Chevrolet отримав атмосферний бензиновий двигун об'ємом 1,5 л потужністю 99 або 105 к.с., 6-ступеневу механічну КПП, варіатор і 5-діапазонну роботизовану коробку. Повний привід не передбачений.
У списку оснащення – панорамний дах, клімат-контроль, щиток приладів з цифровим дисплеєм, камера заднього виду, бічні шторки безпеки. У всякому разі, так можна оснастити вихідний кросовер Baojun 510. Отже, все це є і у Chevrolet Groove.
Швидше за все, ціни оголосять після офіційної презентації, яка відбудеться трохи пізніше.
Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, новий бюджетний седан Chevrolet розміром з Skoda Octavia здивував своїми технологіями і приємною ціною.