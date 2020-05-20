Суперник Renault Duster від Chevrolet виявився китайським авто

Новий кросовер Chevrolet Groove ще не представлено офіційно, проте його фото зі складальної лінії вже є. Виявилося, основою послужив китайський кросовер Baojun 510.

Відразу потрібно зазначити, що тут все чесно: бренд Baojun є результатом співпраці автогігантів General Motos і SAIC. Тому кросовер 510 лише отримав нові емблеми та змінив назву, щоб перетворитися в новий Шевроле.

Новий бюджетний кросовер Chevrolet Groove sohu.com

Виробництво моделі також налагоджено в Китаї, новинку вже відправили на конвеєр. Chevrolet Groove в першу чергу з'явиться на ринку Південної Америки, де одним з найбільш популярних бюджетних кросоверів є Renault Duster. З ним і доведеться боротися за покупців.

Новий бюджетний кросовер Chevrolet Groove sohu.com

Новий бюджетний кросовер Chevrolet Groove sohu.com

Швидше за все, новий Chevrolet отримав атмосферний бензиновий двигун об'ємом 1,5 л потужністю 99 або 105 к.с., 6-ступеневу механічну КПП, варіатор і 5-діапазонну роботизовану коробку. Повний привід не передбачений.

Новий бюджетний кросовер Chevrolet Groove sohu.com

У списку оснащення – панорамний дах, клімат-контроль, щиток приладів з цифровим дисплеєм, камера заднього виду, бічні шторки безпеки. У всякому разі, так можна оснастити вихідний кросовер Baojun 510. Отже, все це є і у Chevrolet Groove.

Новий бюджетний кросовер Chevrolet Groove sohu.com

Новий бюджетний кросовер Chevrolet Groove sohu.com

Швидше за все, ціни оголосять після офіційної презентації, яка відбудеться трохи пізніше.

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