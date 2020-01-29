Суперник Nissan Qashqai від Mitsubishi отримав дизайн пікапа

Оновлений кросовер Mitsubishi Eclipse Cross 2020 помітили під час дорожніх випробувань. Незважаючи на малий вік моделі, японці вирішили провести модернізацію.

Як стало відомо OBOZREVATEL, тести новинки проводять у Німеччині, де до фотошпигунів і потрапив передсерійний зразок. Звичайно, кузов вкрито камуфляжною плівкою, проте майже всі зміни в дизайні вже помітні.

Mitsubishi Eclipse Cross 2020 побачили на дорозі під час випробувань carscoops.com

Передня решітка стане набагато ширшою, а верхні блоки передніх фар (денні ходові вогні) перетворяться на вузькі смужки. Нижні секції головного світла збільшаться у розмірі. Але фірмове Х-подібне оформлення, яке стало фірмовою рисою сучасних кросоверів Міцубісі, нікуди не дінеться.

Новий Mitsubishi Eclipse Cross отримав модернізований кузов carscoops.com

Найімовірніше, всі ці зміни продиктовані зовнішністю пікапа Mitsubishi L200, який пережив серйозне оновлення в минулому році. Однак новий Mitsubishi Eclipse Cross зміниться і ззаду.

Світлодіодна смуга, яка з'єднує задні ліхтарі, зникне, а самі блоки світлотехніки стануть трохи крупнішими. Заднє скло більше не буде розділеним на два сегменти. У моторній гамі, найімовірніше, змін не відбудеться. Отже, 1,5-літровий бензиновий і 2,2-літровий дизельний двигуни можуть залишитися в строю.

Зовні кросовер Mitsubishi Eclipse Cross зовсім не застарів, проте в компанії вирішили оновити модель mitsubishi-motors.com

Прототипом дизайну послужив пікап Mitsubishi L200 (на деяких ринках називається Mirsubishi Triton) mitsubishi-motors.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, Mitsubishi продовжує робити акцент на SUV і представила новий кросовер.

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