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25 листопада • оновлено в 14:53
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Суперник Mazda 6 і Toyota Camry за ціною Octavia: який вигляд має новий седан

1.7т
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Новий седан GAC Trumpchi GA8 серйозно оновили. Автомобіль отримав стильний кузов і розкішний інтер'єр. Серед суперників моделі – Toyota Camry і Mazda 6.

Як стало відомо OBOZREVATEL, китайський автомобіль зазнав глибокого рестайлінгу. Оновлення не обмежилися традиційними змінами в оптиці, які не завжди помітні. Тут з'явилися інші фари і ліхтарі, нові бампери і велика характерна решітка.

Новий GAC Trumpchi GA8 тепер виглядає стильно і агресивно

Новий GAC Trumpchi GA8 тепер виглядає стильно і агресивно

pcauto.com.cn

Варто зазначити, що цей елемент нагадує інші нові моделі GAC, пов'язуючи лінійку автомобілів воєдино. Завдовжки седан Trumpchi GA8 2020 витягнувся на 5003 мм, колісна база дорівнює 2900 мм.

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Задні ліхтарі GAC Trumpchi GA8 виглядають просто і сучасно

Задні ліхтарі GAC Trumpchi GA8 виглядають просто і сучасно

pcauto.com.cn

Новинка отримала стильний салон, у якому комбінація різних матеріалів оздоблення має досить вигідний вигляд. На передній панелі екран мультимедіа візуально об'єднаний з цифровим щитком приладів.

Лаконічна передня панель салону GAC Trumpchi GA8 виглядає дорого

Лаконічна передня панель салону GAC Trumpchi GA8 виглядає дорого

pcauto.com.cn

Можна звернути увагу на малу кількість фізичних перемикачів, елегантні повітроводи кліматичної системи і широкий центральний тунель.

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Елегантний силует і довга колісна база – характерні риси GAC Trumpchi GA8

Елегантний силует і довга колісна база – характерні риси GAC Trumpchi GA8

pcauto.com.cn

GAC Trumpchi GA8 оснащено чотирициліндровим турбомотором на 2 л потужністю 252 к.с. і 390 Нм крутного моменту, а також 8-ступінчастою автоматичною КПП у складі передньопривідної трансмісії.

GAC Trumpchi GS5 виконано в схожій стилістиці з великою передньою решіткою

GAC Trumpchi GS5 виконано в схожій стилістиці з великою передньою решіткою

cnet.com

GAC Trumpchi GS8 одним з перших приміряв новий корпоративний стиль бренду

GAC Trumpchi GS8 одним з перших приміряв новий корпоративний стиль бренду

gac-motor.com

До оновлення за китайський автомобіль просили на домашньому ринку від 21 тисяч доларів. Ймовірно, тепер вартість можуть трохи збільшити.

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Mazda 6 – один із головних конкурентів GAC Trumpchi GA8

Mazda 6 – один із головних конкурентів GAC Trumpchi GA8

mazda.com

Toyota Camry – небезпечний суперник для GAC Trumpchi GA8

Toyota Camry – небезпечний суперник для GAC Trumpchi GA8

toyota.com

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Автор
Стас Сіділєв
Тема
Новини автосвіту
Теги
авто китайський автомобіль GAC Toyota Mazda новини
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Гоша Злой
Гоша Злой
вопрос лишь в том когда у него молдинги отпадут и хром почернеет...про движок молчу - спионерили у кого-то
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