Суперник Mazda 6 і Toyota Camry за ціною Octavia: який вигляд має новий седан

Новий седан GAC Trumpchi GA8 серйозно оновили. Автомобіль отримав стильний кузов і розкішний інтер'єр. Серед суперників моделі – Toyota Camry і Mazda 6.

Як стало відомо OBOZREVATEL, китайський автомобіль зазнав глибокого рестайлінгу. Оновлення не обмежилися традиційними змінами в оптиці, які не завжди помітні. Тут з'явилися інші фари і ліхтарі, нові бампери і велика характерна решітка.

Новий GAC Trumpchi GA8 тепер виглядає стильно і агресивно pcauto.com.cn

Варто зазначити, що цей елемент нагадує інші нові моделі GAC, пов'язуючи лінійку автомобілів воєдино. Завдовжки седан Trumpchi GA8 2020 витягнувся на 5003 мм, колісна база дорівнює 2900 мм.

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Задні ліхтарі GAC Trumpchi GA8 виглядають просто і сучасно pcauto.com.cn

Новинка отримала стильний салон, у якому комбінація різних матеріалів оздоблення має досить вигідний вигляд. На передній панелі екран мультимедіа візуально об'єднаний з цифровим щитком приладів.

Лаконічна передня панель салону GAC Trumpchi GA8 виглядає дорого pcauto.com.cn

Можна звернути увагу на малу кількість фізичних перемикачів, елегантні повітроводи кліматичної системи і широкий центральний тунель.

Елегантний силует і довга колісна база – характерні риси GAC Trumpchi GA8 pcauto.com.cn

GAC Trumpchi GA8 оснащено чотирициліндровим турбомотором на 2 л потужністю 252 к.с. і 390 Нм крутного моменту, а також 8-ступінчастою автоматичною КПП у складі передньопривідної трансмісії.

GAC Trumpchi GS5 виконано в схожій стилістиці з великою передньою решіткою cnet.com

GAC Trumpchi GS8 одним з перших приміряв новий корпоративний стиль бренду gac-motor.com

До оновлення за китайський автомобіль просили на домашньому ринку від 21 тисяч доларів. Ймовірно, тепер вартість можуть трохи збільшити.

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