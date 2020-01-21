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21 січня • оновлено в 17:40
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Суперник BMW X6 від Nissan: перші фото і коли можна купити

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Нові кросовери, особливо в преміальному сегменті, з'являються із завидною постійністю. У компанію до німецької трійці і Lexus вирішив повернутися преміальний бренд Nissan – Infiniti.

Про це стало відомо ще в 2019 році, коли виробник оголосив про роботу над новим кросовером Infiniti QX55, який виконає роль спадкоємця легендарної лінійки Infiniti FX.

Infiniti QX55 показався на першому офіційному фото

Infiniti QX55 показався на першому офіційному фото

infiniti.com

До цієї події навіть було опубліковано перше зображення, на якому нова модель позує в профіль. Незважаючи на низьку якість, затемнене фото все ж виглядає досить інформативно. Більш того, ми змінили налаштування зображення, щоб розглянути більше деталей.

Кросовер Infiniti FX отримав довгоочікуваного наступника

Кросовер Infiniti FX отримав довгоочікуваного наступника

infiniti.com

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В першу чергу, варто відзначити динамічний купеподібний профіль, яким завжди відрізнялися кросовери Інфініті ФХ. Також це можна вважати натяком на суперництво з BMW X6, Audi Q8 і Mercedes GLE Coupe.

Новий кросовер Infiniti QX55 битиметься на ринку з BMW X6

Новий кросовер Infiniti QX55 битиметься на ринку з BMW X6

bmw.com

Також помітно рельєфні боковини і виражені "стегна", об'ємний капот і довгу колісну базу – остання обставина говорить про просторий салон. Це дуже важливо для кросовера з похилим дахом, який краде частину внутрішнього обсягу над головами задніх пасажирів.

Передсерійний прототип Infiniti QX55 вже бачили на дорогах

Передсерійний прототип Infiniti QX55 вже бачили на дорогах

autoblog.com

На живих фото Infiniti QX55 виглядає дуже динамічно

На живих фото Infiniti QX55 виглядає дуже динамічно

autoblog.com

Очікується, що новий Infiniti QX55 отримає гібридну силову установку. Але чи запропонують для кросовера виключно ДВС-сні модифікації – поки невідомо. Виробництво почнеться в листопаді на мексиканському заводі, де вже збирають споріднений, але більш компактний кросовер Infiniti QX50. З новинкою ця модель поділиться багатьма технічними рішеннями.

Купити кросовер Infiniti QX55 можна буде в кінці 2020-на початку 2021 року.

Infiniti QX50 розділить з новинкою виробничі потужності і технічні напрацювання

Infiniti QX50 розділить з новинкою виробничі потужності і технічні напрацювання

infiniti.com

OBOZREVATEL вже повідомляв про те, що дилер Infiniti купив для свого клієнта електромобіль Tesla.

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Автор
Стас Сіділєв
Тема
Новини автосвіту
Теги
новини BMW Nissan Infiniti кросовер нові авто авто гібрид
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