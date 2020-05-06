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6 травня • оновлено в 23:13
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Суперкар за 250 000 євро розвалили об два паркани і стіну сараю

3.8т
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Неуважний водій наддорогого McLaren 650S Spider зіткнувся з іншим спортивним автомобілем і врізався в фермерське домогосподарство. Збиток: понад 150000 євро!

Незвичайне ДТП сталася в Швейцарії минулого тижня. На одній із заміських доріг в кантоні Аппенцелль-Іннерроден спортивний McLaren 650S Spider рухався в парі з іншим спорткаром, і все б нічого, але однієї миті "напарнику" довелося пригальмувати через автомобіль, який їхав на зустріч. На цьому і почалися неприємності.

Розбитий McLaren 650S Spider

Розбитий McLaren 650S Spider

Polizei Appenzell

Водій 650-сильного Макларена не встиг зреагувати на "різку" зупинку напарника, в результаті чого протаранив його, а потім вилетів з дороги. Але відразу ж автомобіль не зупинився: якийсь час він ще нісся лугом, протаранив два паркани та зупинився лише на стінці сараю.

Розбитий McLaren 650S Spider

Розбитий McLaren 650S Spider

Polizei Appenzell

У підсумку, спорткар вартістю приблизно 250 000 євро отримав досить серйозні пошкодження кузова. За попередніми даними, сума збитків становила 152 000 євро. Це приблизно стільки ж, скільки коштує, наприклад, новий Porsche Carrera S.

Що стосується водія McLaren 650S Spider, 38-річний чоловік відбувся травмами – його госпіталізували до лікарні.

Розбитий McLaren 650S Spider

Розбитий McLaren 650S Spider

auto-swiat.pl

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, як партію з 2000 нових автомобілів на тиждень втратили в океані.

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Автор
Віталій Сазонов
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