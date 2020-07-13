Суперкар перетворили на 600-сильний позашляховик

Ентузіасти з голландської компанії Classic Youngtimers Consultancy вибрали для свого позашляхового проекту незвичайного "донора" – суперкар Nissan GT-R.

Nissan GTR Offroad Godzilla 2.0. фото: classic-youngtimers.com

Незвичайний всюдихід на ім'я Godzilla 2.0 отримав внедорожную підвіску, яка збільшила кліренс на 120 мм. На кузов встановили захисний обвіс і з розширювачами колісних арок, а на замість стічних шин автомобіль забезпечили відповідної гумою.

Nissan GTR Offroad Godzilla 2.0. фото: classic-youngtimers.com

Спереду встановили комплект додаткових світлодіодних фар, на даху встановили світлодіодну панель, багажні рейлінги і кріплення для запасного колеса. Доповнює образ "зимовий" камуфляж.

Nissan GTR Offroad Godzilla 2.0. фото: classic-youngtimers.com

Фірмовий 3,8-літровий V6 з двома турбінами форсували до 600 к.с. Автомобіль, на одометрі якого всього 46500 км, виставили на продаж за ціною 95000 євро.

Варто відзначити, що це не перший подібний проект Classic Youngtimers Consultancy. У минулому році фахівці підприємства перетворили у позашляховик Lamborghini Gallardo.

Nissan GTR Offroad Godzilla 2.0. фото: classic-youngtimers.com

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія Nissan спільно з ательє Italdesign створила ексклюзівній суперкар.