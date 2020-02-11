Супер-Дастер: на дорозі побачили новий кросовер Renault

Renault Arkana – довгоочікуваний для Європи кросовер Рено, який незабаром вийде на ринок. Але перед цим більш стильна модифікація Renault Duster зазнає змін.

Як з'ясував OBOZREVATEL, новинку вже тестують на дорогах загального користування в Кореї. Прототип сфотографували під час випробувань. При цьому на кузові майже немає камуфляжу, що дозволяє детально вивчити дизайн.

Злегка перелицьований кросовер Renault Arkana побачили на дорозі bobaedream.co.kr

На даний момент кросовер Рено Аркана представлений в країнах, що розвиваються. Тепер створений на базі бюджетного Renaut Duster автомобіль компанія має намір відправити на глобальний ринок. Першою зупинкою для експансії стане саме Корея, де нова модель буде називатися Samsung XM3.

Samsung XM3 майже повністю копіює дизайн Renault Arkana bobaedream.co.kr

Новий кросовер від Рено побачили без камуфляжу bobaedream.co.kr

У зовнішності помітні деякі відмінності від Renault Arkana 2019: трохи інші бампери і збільшена кількість декоративної хромової обробки, завдяки чому нова машина виглядає більш спортивною і дорогою. Однак фірмовий купеподібний силует і стильна світлотехніка нікуди не поділися.

В основі Arkana лежить платформа Renault Duster, однак для глобальної версії її можуть замінити іншими компонентами group.renault.com

За попередньою інформацією, для корейського і згодом європейського ринку, новий кросовер Рено може втратити платформу Duster. Замість цього найбільш ймовірними донорами компонентів стануть Renault Clio та Captur 2020 модельного року. У зв'язку з цим, в новинці може з'явитися інтер'єр в їх же стилі.

Renault Arkana вже представлений на деяких ринках group.renault.com

Динамічний силует – головна відмітна риса Рено Аркана group.renault.com

Прогнозовані силові установки – турбований бензиновий 1.3 потужністю 157 к.с. і 1,5-літровий дизельний двигун. У разі використання платформи Clio/Captur привід буде виключно переднім. Новий кросовер Самсунг офіційно представлять до кінця 2020 року. Але в Європі модель буде продаватися під брендом Renault.

На даний момент кросовер Renault Arkana отримав салон Duster group.renault.com

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